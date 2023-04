Un mercato de dingue, le PSG libéré du fair-play financier !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs les plus attendus sur le marché des transferts l'été prochain. Et une bonne nouvelle devrait tomber pour le club de la capitale puisque les menaces de l'UEFA semblent s'éloigner.

La fin de saison du PSG fait beaucoup parler... Il faut dire que le club de la capitale peine à convaincre et se fait même peur dans la course au titre. Au soir de la 30e journée, le club de la capitale compte tout de même 6 points d'avance sur le RC Lens. L'objectif principal du PSG est donc de sécuriser au plus vite un onzième titre de champion de France. Ensuite, la direction pourrait se pencher sérieusement sur le mercato estival. Et les chantiers sont nombreux. Selon L'Equipe, Paris va devoir alléger sa masse salariale et faire partir certains joueurs. En l'état, un budget de 80 millions d'euros a été annoncé (hors ventes ou départs) pour se renforcer l'été prochain. Mais d'après Le Parisien, le PSG devrait en fait pouvoir se faire plaisir car une bonne nouvelle va arriver en provenance de Suisse, où se trouve le siège de l'UEFA.

Un mercato 5 étoiles au PSG ?

🔝📺



Retour sur l'immense performance de notre gardien @donnarumma, auteur de 7⃣ parades et arrêts décisifs 👊❤️💙#OGCNPSG pic.twitter.com/RUyXwb79Ax — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 10, 2023

Il y a quelques mois, CVC devenait nouvel actionnaire minoritaire du foot français, contre 1,5 milliard d'euros, et cela a donc permis à la LFP de pouvoir déverser beaucoup d'argent sur le football français, mais surtout sur les plus riches. De quoi permettre aux clubs de l'élite de souffler. Et pour Paris, les projections sont apparemment bonnes. Le média francilien affirme que le PSG devrait rapidement revenir dans les clous du fair-play financier parce que les revenus du club sont en forte croissance. Des revenus qui devraient augmenter de plus de 20 % cette saison pour atteindre le montant de 800 millions d’euros. Le média indique que l'augmentation la plus significative concerne la billetterie et les hospitalités, avec 132 millions de recettes en 2021-2022.

Le Paris SG va pouvoir passer à l'action

Dans les 800 millions d'euros de revenus, 200 millions sur trois ans sont dûs à la manne financière de CVC. Concernant la fameuse masse salariale qui fait tant parler, alors que le PSG possède la plus élevée d'Europe, elle va « sensiblement s’alléger par un simple jeu d’écriture ». En effet, l’intégralité de la prime de Kylian Mbappé (180 millions d'euros) a été comptabilisée en 2022 et n’apparaîtra pas sur le bilan 2023. De quoi satisfaire l'UEFA et rester dans les clous du fair-play financier sans prendre une sanction alors que le gendarme financier du foot avait l'oeil sur les champions de Franc. Si cette tendance se confirme, le PSG pourra donc lancer de grandes manoeuvres cet été sans se faire sanctionner, avec dans l'optique de construire un effectif autour de Kylian Mbappé. Luis Campos, s'il reste à Paris, va enfin pouvoir faire signer des joueurs à la hauteur des attentes de Nasser Al-Khelaifi.