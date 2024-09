Le PSG a recruté un top joueur mondial pour 40 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a surpris pas mal de monde en lâchant 40 ME pour recruter Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. Mais la venue du défenseur central équatorien a tout de la très bonne affaire.

A la recherche d’un défenseur central pour épauler Marquinhos durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain a longtemps fait de Leny Yoro sa priorité. L’ancien joueur du LOSC s’est finalement engagé à Manchester United, et Luis Campos a activé une piste totalement inattendue avec Willian Pacho. Auteur d’une solide saison à Francfort en Bundesliga, le défenseur équatorien a fait l'objet d’un gros transfert puisque le PSG n’a pas hésité à débourser 40 ME pour le recruter. Une arrivée qui ressemble à un vrai pari de la part du board parisien, mais les premiers matchs du natif de Quinindé sous le maillot bleu et rouge sont très encourageants.

Pacho dégage une vraie force dans les duels et sa rapidité est également l’un des ses atouts. Il n’y a pas à dire, le Paris SG a fait une superbe opération en recrutant Pacho avant que ce dernier explose totalement selon Dino Toppmöller, son ancien entraîneur à Francfort. « C'est un joueur magnifique, probablement le meilleur que j'ai eu quand il s'agit de défendre dans sa surface. Dans le un-contre-un, au sol, c'est l'un des meilleurs. Défensivement, il a tout, il est super complet » fait-il savoir dans L'Equipe. « Dans les un-contre-un, il utilise son corps et sa tête car il anticipe aussi beaucoup les actions. Il est très concentré, pas juste sur le ballon, mais aussi sur son adversaire, ce qui lui permet d'avoir la petite seconde d'avance qui fait la différence » abonde de son côté dans les colonnes du quotidien national Miguel Angel Ramirez, son entraîneur à Independiente del Valle en 2020.

Pacho face au test grandeur nature de la Ligue des Champions

Les compliments pleuvent au sujet de Willian Pacho, et on espère maintenant au Paris Saint-Germain que Luis Enrique sera tout aussi élogieux dans les mois et les années à venir. Cela voudrait dire que le défenseur équatorien de 24 ans aura passé avec succès le crash test de la Ligue des Champions. Premiers éléments de réponse ce mercredi face à Gérone, mais plus encore dans les prochaines semaines avec de véritables tests pour le PSG contre des équipes telles que l’Atlético de Madrid ou encore Arsenal. Des matchs au cours desquels Willian Pacho sera très sollicité et devra répondre présent afin de prouver qu’il vaut bien les 40 ME lâchés par le PSG cet été pour le débaucher à Francfort.