Le PSG prépare deux grandes annonces

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Suite à un très bon début de saison, le Paris Saint-Germain a envie de voir loin et c’est pour cette raison que la direction qatarie envisage de prolonger les contrats de ses deux hommes forts, Luis Enrique et Luis Campos.

Cinq matchs, cinq victoires, seul leader en L1, et déjà installé dans le premier wagon de la nouvelle phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale française connaît un début d’exercice 2024-2025 plutôt très bon. Si les bons résultats viennent avant tout des joueurs sur le terrain, comme Barcola ou Dembélé, deux hommes méritent aussi d’être sur le devant de la scène : Luis Enrique et Luis Campos. Alors que le premier est arrivé à créer un vrai collectif, le second a apporté les joueurs dont le PSG avait besoin pour reconstruire un effectif jeune, talentueux et capable de viser haut sur tous les tableaux. C’est donc pour récompenser le bon travail du duo ibérique que les dirigeants parisiens envisagent de prolonger les contrats de l’entraîneur mais aussi du conseiller sportif.

Le duo gagnant Luis Enrique - Campos bientôt prolongé

🚨 Il existe CLAIREMENT la volonté de PROLONGER Luis Enrique et Luis Campos au PSG ! 🤝❤️💙



[Le Parisien] pic.twitter.com/CprYoj6F4b — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 19, 2024

Arrivé la saison passée, Luis Enrique a parfaitement remplacé Christophe Galtier avec un triplé national et un dernier carré en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien entraîneur du Barça, heureux et satisfait de ses missions à Paris, se verrait bien continuer l’aventure du côté du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaifi considère que Luis Enrique est essentiel dans le projet du club parisien, et c’est donc pour cette raison que l’Espagnol va bientôt recevoir une nouvelle proposition de contrat. Une information dévoilée par Fabrizio Romano et confirmée par Le Parisien, qui avoue aussi que le PSG cherche à prolonger Campos. Travaillant en totale collaboration avec Luis Enrique sur le marché des transferts, le Portugais devrait donc continuer à jouer son rôle de conseiller sportif à Paris, où il dispose d’un budget conséquent pour composer un effectif que Luis Enrique doit ensuite bonifier avec l’objectif ultime de gagner la Ligue des Champions.