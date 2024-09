PSG ‍: Bambi n’a jamais tremblé face à Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Fortement critiqué par Daniel Riolo en raison de ses mauvaises performances l’an passé, Bradley Barcola a su gagner sa place et enchaîne désormais les bonnes prestations. Les propos du consultant n’ont d’ailleurs pas trop perturbé l’ancien de l’OL.

Bradley Barcola est désormais un joueur important du Paris Saint-Germain, mais cela n’a pas toujours été le cas. L’ancien lyonnais, arrivé en fin de mercato estival l’an passé, a mis plusieurs mois avant de faire son trou. Lors de la rencontre contre Newcastle en Ligue des Champions en novembre 2023, le jeune joueur de 22 ans avait manqué plusieurs occasions franches, et Paris avait finalement concédé le match nul. Une performance qui avait agacé Daniel Riolo qui n’avait pas été tendre avec lui sur RMC : « Je suis en train de me contenir depuis un quart d’heure. A un moment, ce n’est pas possible. Il n’y a pas à avoir mal au cœur, on est en Ligue des Champions, on n’est pas en train de regarder un match de Youth League. Il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme tellement c’est un petit agneau. Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme», avait-il lâché, comparant le joueur arrivé de l'OL à Bambi dont les jambes ne tiennent pas sur la glace.

Barcola est resté calme malgré les critiques de Riolo

Bradley Barcola 🇫🇷 sur les critiques de Daniel Riolo:



« Ça peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que t’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre. » pic.twitter.com/DC4D0lGo8I — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 23, 2024

Depuis cette rencontre, Barcola est monté en puissance et a réalisé une grosse deuxième partie de saison avec le club de la capitale, envoyant un message à ses détracteurs dont faisait partie Daniel Riolo. Le frère du joueur, Malcolm Barcola, a expliqué pour Canal+ que les critiques ne l’ont jamais vraiment perturbé : « Après le match contre Newcastle, il m’a répondu, il était tranquille. Il était sûr de lui. Dans la famille, on est comme ça. On est tranquille, on n’est pas surexcité, encore plus lui», a-t-il affirmé. Avec le départ de Kylian Mbappé, celui qui est devenu international français va avoir encore plus de responsabilités offensives et l’a déjà montré en ce début de saison (quatre buts inscrits en quatre journées de championnat). De quoi retourner l’opinion publique qui se demandait pourquoi le PSG l’avait fait venir contre 45 millions d’euros ? Cela en prend le chemin, et il sera l’une des principales armes offensives du champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions en titre cette saison. En tout cas, Daniel Riolo est beaucoup moins vindicatif sur le sujet.