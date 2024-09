PSG ‍: Kolo Muani va tout exploser, il supplie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani ne démérite pas à chacune de ses entrées en jeu. Face à Gérone mercredi soir, l’international français a amené du dynamisme à l’attaque du PSG.

Malgré la blessure longue durée de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani est toujours un remplaçant aux yeux de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Le onze de départ de l’entraîneur espagnol face à Gérone, mercredi soir en Ligue des Champions, a confirmé cette tendance, même s’il n’y avait de toute façon pas beaucoup de doutes. L’international français a néanmoins profité de la blessure de Marco Asensio avant la mi-temps pour entrer en jeu, et l’ancien Nantais a tiré profit de ce fait de jeu. En effet, Randal Kolo Muani a réalisé une belle entrée sur le front de l’attaque parisienne, apportant du dynamisme et de la profondeur à l’équipe de Luis Enrique.

De plus, son profil permet au PSG d’avoir un véritable point d’appui avec un joueur physique qui pèse sur la défense adverse. Et si finalement, « RKM » finissait par s’imposer au forcing comme un titulaire dans la capitale française ? C’est le scénario dont rêve Daniel Bravo. Pour le consultant de BeIn Sports, interrogé par L’Equipe après la victoire parisienne face à Gérone, Randal Kolo Muani doit avoir sa chance comme titulaire dans cette équipe. « Il faut installer Randal Kolo Muani en pointe, en tout cas en attendant le retour de blessure de Gonçalo Ramos. J'ai beaucoup apprécié la rentrée du Français. Asensio est un bon joueur, mais il faut que Luis Enrique insiste avec Kolo Muani » détaille dans les colonnes du quotidien national le consultant, avant de poursuivre.

Kolo Muani titulaire en puissance au PSG ?

« Bien sûr, il a manqué de réussite sur ses occasions, mais il a réalisé de bons gestes et des actions percutantes, montrant qu'il avait toutes les qualités pour être l'avant-centre du PSG. Il amène de la profondeur et de la variété au jeu. On sent qu'il peut monter en puissance et prendre confiance s'il a la possibilité d'enchaîner » a expliqué l’ancien joueur de l’OGC Nice et du Paris Saint-Germain, convaincu que Randal Kolo Muani a les qualités pour s’imposer dans cette équipe, au sein de laquelle il pourrait former un trio complémentaire avec deux autres internationaux français, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Reste maintenant à voir si Luis Enrique fera de l’ancien buteur de Fribourg un titulaire pour le prochain match de Ligue 1 sur la pelouse de Reims samedi soir. Cela dépendra en partie de la blessure de Marco Asensio mais à n’en pas douter, « Kolo » devra profiter de l’occasion qui lui sera donnée pour gagner des points en cas de titularisation au stade Auguste-Delaune.