PSG : Neymar et le mercato, la situation est plus grave que prévue

Depuis deux ans, Daniel Alves porte le maillot du Paris Saint-Germain. Et son aventure pourrait se poursuivre au-delà de cette saison.

En effet, alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, l'international brésilien serait finalement en passe d'être prolongé pour un an, voire deux, avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire. Cela semble en tout cas la volonté des dirigeants franciliens, mais aussi celle du défenseur de 35 ans. Trimbalé du poste de latéral droit à celui de milieu défensif par Thomas Tuchel cette saison, l'ancien du Barça n'est pourtant plus le joueur qu'il était. Autant dire que ce choix du PSG étonne Paul Le Guen au plus haut point.

« La possible prolongation de Dani Alves ? Sur ce que j’ai observé cette saison, je ne l’aurais pas prolongé, même s’il y a des considérations politiques. Si Neymar a besoin de cela pour rester à Paris, c’est très mauvais signe. Il a 35 ans, il ne va pas vers ses meilleures années. Certes le PSG a les moyens de faire ce genre d’erreur, mais j’aurais évité de la faire », balance, sur La Chaîne L’Equipe, l'ancien coach du club parisien, qui pense que le PSG n'apprend pas de ses erreurs en redonnant trop de pouvoir à sa star brésilienne...