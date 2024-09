Le PSG annonce le décès de Pierre Alonzo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancien entraineur de l’équipe première et réserve du PSG, Pierre Alonzo, qui était aussi le père de l’ancien gardien parisien et marseillais Jérome Alonzo, est décédé, annonce ce mercredi le club de la capitale, qui lui rend ainsi hommage et dresse son portrait sur son site. « Pierre avait rejoint le PSG en novembre 1975 pour s’occuper du Centre de Formation, puis diriger l’équipe réserve qui évolue en D3 (National) à l’époque, quelques mois plus tard. À la fin de la saison 1976-1977, il réalise un intérim réussi à la tête de l’équipe première, aux côtés d’Ilija Pantelic, avant plusieurs autres intérims entre 1978 et 1980. En 2000, il revient au Paris Saint-Germain pour une dernière pige en la capitale, en tant qu’adjoint de Luis Fernandez », a fait savoir le PSG.

Le Paris Saint-Germain a appris la disparition de Pierre Alonzo, ancien entraîneur de l’équipe première et réserve du club de la capitale notamment, et papa de Jérôme Alonzo, l’ancien gardien de but des Rouge et Bleu. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2024

Luis Fernandez a aussi rendu hommage à son ancien adjoint, qui est à sa gauche sur la photo : « Pierre Alonzo , tu es parti cette nuit. Je te dois toute ma carrière de joueur et d entraîneur. Tu as été mon premier formateur , celui qui a cru en moi dès le départ. Tu rejoins Didier auprès des anges du football.. Repose en paix mon Pierre et merci pour tout », a livré l’ancien milieu de terrain et entraineur du PSG.