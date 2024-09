Comment le vestiaire du PSG a géré le départ de Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG vit pour le moment bien le départ de Kylian Mbappé. Il faut dire que Luis Enrique et le vestiaire parisiens ont pu anticiper ce tournant historique pour le club parisien.

Cette saison 2024-2025 est historique pour le PSG. Depuis plus de 10 ans, le club de la capitale a toujours voulu avoir les plus grandes stars du football dans son équipe, de David Beckham à Zlatan Ibrahimovic, en passant par Daniel Alves, Edinson Cavani, Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Kylian Mbappé. Cette période est révolue et désormais, Luis Enrique articule son projet autour des jeunes joueurs, des internationaux français, et de quelques cadres d’expérience pour essayer de monter une équipe compétitive et fidèle à son projet de jeu.

Mbappé retrouve ses copains du PSG avec les Bleus

Le dernier départ a certainement été le plus traumatisant puisque cet été, le PSG a perdu son meilleur buteur en la personne de Kylian Mbappé. Une sortie qui a toutefois été bien vécue dans le vestiaire parisien, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord car les joueurs qui sont restés profitent d’un meilleur équilibre sur le plan du jeu, et personne n’est exempté du pressing ou du travail défensif comme c’était le cas avec le joueur français. Mais surtout que la saison fut compliquée avec la pression autour de l’avenir du champion du monde 2018, et que désormais ces épisodes font partie du passé.

De plus, comme le précise Dominique Sévérac, il ne faisait aucun doute dès le début de l’année 2024 que Kylian Mbappé allait partir du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Et en le mettant de côté à de nombreux matchs, Luis Enrique a aussi permis de préparer la suite qui s’est faite sans accroc. « Comment le groupe vit le départ de Mbappé ? Ce n'est pas un sujet pour le groupe parce qu'il est préparé à son départ depuis février dernier. Il a eu le temps de digérer l'information. Ceux qui sont copains avec lui le retrouvent en équipe de France donc tout va bien. Sportivement, on verra sur la durée si le départ de Kylian Mbappé rend le PSG plus fort, à tous les points de vue. C'est un peu tôt pour en juger », a livré le journaliste du Parisien, pour qui le bilan sportif ne pourra être fait qu’en fin de saison.

Néanmoins, si la différence ne se fait pas ressentir en championnat, le match de Ligue des Champions contre Gérone a rappelé qu’il fallait tout de même trouver quelqu’un pour mettre la balle au fond dans les matchs européens pour le PSG.