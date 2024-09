Ce dossier tourne au fiasco, le PSG est coincé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Absent des terrains depuis plus d’un an et demi, Presnel Kimpembe entrevoit la lumière et espère reprendre prochainement les entraînements. En revanche, le défenseur central n'a aucune idée sur un possible retour à la compétition.

Les supporters doivent commencer à trouver le temps long, et lui aussi. Blessé au tendon d’Achille le 26 février 2023 sur la pelouse de l’OM lors du Classique, Presnel Kimpembe n’a depuis plus foulé une pelouse avec le Paris Saint-Germain. Sa direction le soutient dans sa longue rééducation et l’a d’ailleurs prolongé il y a quelques mois jusqu’en 2026. Pas épargné par les blessures depuis quelques années, le défenseur central international français devait effectuer son retour aux entraînements de l’équipe première en août, mais une gêne musculaire l’a contraint à repousser cette reprise. Il y a quelques jours, Kimpembe a repris les exercices en individuel à l’extérieur, une première étape de franchie dans son processus de retour à la compétition, bien qu’aucune date précise n’ait pour le moment été fixée par le staff médical du club de la capitale selon les informations du Parisien.

Kimpembe ne sait pas quand il reprendra avec le PSG

Le quotidien précise que le champion du monde 2018 avec les Bleus espère reprendre le chemin des entraînements collectifs lors de la deuxième partie du mois d’octobre, mais le PSG ne sait pas encore lors de quel match le joueur de 29 ans pourra reprendre la compétition. Signe de la confiance que lui octroie le club, Kimpembe a été inscrit sur la liste des joueurs éligibles à participer à la Ligue des Champions. Il est hors de question pour Paris de laisser partir l’un de ses joueurs formés au club, et le PSG compte sur lui dans les prochains mois, d’autant que Lucas Hernandez, gravement blessé au genou en mai, va rester sur la touche une bonne partie de la saison. Proche du vestiaire, «Presko» comme il est surnommé a chaleureusement accueilli les recrues estivales, notamment Safonov et Pacho, alors que ce dernier sera pourtant l’un des ses concurrents à son retour. C’est tout un club qui attend les premières minutes de son titi cette saison, lui qui aperçoit, doucement mais sûrement, la lumière au bout du tunnel.