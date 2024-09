PSG ‍: 13 ans de malheur, le Qatar refuse de tout plaquer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Grand investisseur du PSG depuis 13 ans, le Qatar n'a toujours pas réussi à remporter le Graal, à savoir la Ligue des Champions. Est-ce encore un rêve pour l'état gazier ?

Le PSG a débuté la Ligue des Champions par une victoire face à Gérone. L’essentiel était là avec les trois points pris au Parc des Princes, mais la manière n’a vraiment pas impressionné. Offensivement, Luis Enrique semblait manquer de solution, face à une équipe loin d’être du top niveau européen, mais qui a tout de même proposé un jeu déroutant que le PSG n’avait pas encore affronté en Ligue 1. Ces difficultés ont été largement pointées du doigt après la rencontre européenne, provoquant notamment l’inquiétude. Car si le champion de France a été dans le dur contre Gérone, qu’est-ce-que ce sera contre Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal et l’Atlético de Madrid ?

La géopolitique plus forte que le football ?

La crainte avec la décision de Luis Enrique de ne pas demander de nouvelles recrues offensives pour mieux privilégier le collectif, est de s’apercevoir que le PSG n’est pas taillé pour gagner la Ligue des Champions. Une habitude pour QSI, qui a connu une finale et deux demi-finales, mais n’a toujours pas remporté la Coupe aux grandes oreilles. Interrogé par un lecteur du Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a joué carte sur table quand on lui a demandé si le Qatar allait finir par claquer la porte en voyant que le PSG n’allait jamais remporter la Ligue des Champions.

Débuts gagnants en @ChampionsLeague ! 💪



Veille de match, vestiaire, échauffement, ambiance : revivez le succès face à Gérone au plus près de nos Parisiens. 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄. 📺 pic.twitter.com/cFeUSS0qdK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2024

« C'est un peu définitif. D'ici un an ou deux, avec quelques corrections et sans tout changer, cette équipe peut très bien remporter la Ligue des champions. Elle n'est pas plus faible que Dortmund ou l'Inter Milan qui ont failli gagner ces deux dernières saisons. Laissons ce groupe grandir, sans tout bouleverser tout le temps. Quant au Qatar, sa patience n'est pas la première de ses vertus. Mais a-t-il racheté le PSG pour des raisons géopolitiques et stratégiques ou pour l'amour du football et gagner la Ligue des champions ? Vous avez quatre heures », a lancé, tel un sujet du baccalauréat, le journaliste suiveur du PSG. La question mérite en effet d’être posée, alors que Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’arrêter d’acheter des stars mondiales à tour de bras, pour faire confiance au projet mené par Luis Enrique. Quitte à être moins impressionnant en Europe, même si cela n’empêche pas l’état gazier d’avoir une image beaucoup plus positive en France et en Europe grâce au football, que ce soit le PSG ou l’organisation de la Coupe du monde 2022.