Le PSG en grand danger contre Gérone, il l'annonce

Par Guillaume Conte

Le PSG débute sa Ligue des Champions ce mercredi soir contre Gérone. Etant donné son programme, le champion de France va être comme rarement dans la difficulté d'entrée de jeu.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions laisse pour le moment tout le monde dans l’incertitude. Difficile de savoir si, comme promis, il y aura plus de suspense, plus de matchs à enjeux à tous les niveaux et donc plus de spectacle. Ce qui est certain, c’est qu’il y aura plus de matchs, plus de revenus, et plus de fatigue au bout. En attendant, le PSG entame sa campagne ce mercredi soir face à Gérone, un match abordable même si le club catalan a été une très bonne surprise de la saison dernière en Liga. Un programme compliqué attend le club parisien, qui va notamment se frotter à Arsenal, à l’Atlético de Madrid, à Manchester City et au Bayern Munich dans cette phase de saison régulière. Autant dire qu’il n’y a pas de points à perdre, et qu’il sera même difficile selon Christophe Jallet d’aller chercher le Top8 synonyme de qualification directe en 1/8e de finale.

Le Top8, ce sera difficile pour le PSG

Un scénario que l’ancien défenseur du PSG se prépare à vivre, et qui n’aurait pour lui rien d’infamant. « Paris a eu un tirage qui n’est pas très facile. Si le club ne finit pas dans les huit premiers, je ne suis pas sûr que ce soit dévalorisant ou déshonorant de passer par un 16e de finale. Évidemment, il faut d’abord essayer de terminer dans les huit premiers et de se qualifier directement en 8es. Mais chaque chose en son temps. Essayons d’abord de prendre du plaisir contre Gérone », a demandé Christophe Jallet dans les colonnes du Parisien. Une façon de rappeler que le PSG ne peut pas vraiment se permettre une contre-performance. Car si par le passé, manquer son premier match était rattrapable au retour et dans le reste de la poule où deux équipes sur quatre passaient, cette année la sanction pourrait être bien plus radicale avec le programme qu’il reste aux joueurs de Luis Enrique. Dans un championnat où seuls les 8 premiers sont tranquilles pour atteindre la phase finale.