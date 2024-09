Kolo Muani ou Ramos virés, le PSG a un plan

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant tout l’été, les dirigeants du PSG ont hésité à recruter un buteur, Victor Osimhen ou un autre, afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. L’état-major du club parisien s’est finalement rangé derrière l’avis de Luis Enrique en faisant l’impasse sur ce recrutement… mais jusqu’à quand ?

Le dossier de l’avant-centre a animé le mercato du Paris Saint-Germain cet été, et c’est plutôt logique après avoir perdu un joueur tel que Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a pris la direction du Real Madrid et pour le PSG, une longue réflexion a été menée afin de savoir si oui ou non, il fallait recruter un nouvel attaquant de classe internationale. Le nom de Victor Osimhen est revenu avec énormément d’insistance et à juste titre puisque le buteur nigérian a négocié avec Luis Campos et avait même trouvé un accord salarial pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

🚨🆕 #TransferNews 🇸🇪

PSG wants to sign Victor Gyökeres, but for this transfer to happen, either Randal Kolo Muani or Gonçalo Ramos needs to leave the team.



💰Sporting CP is asking for 100 million euros for Gyökeres. pic.twitter.com/IHcYnPtYcv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 19, 2024

C’était sans compter sur l’inflexibilité de Luis Enrique, lequel s’est fermement opposé à la venue d’un avant-centre, estimant que son effectif était suffisamment armé en attaque avec Barcola, Dembélé, Asensio, Doué, Ramos, Kolo Muani ou encore Lee. En interne, de gros doutes se font néanmoins sentir à ce sujet et Nasser Al-Khelaïfi pourrait être tenté de réaliser un très gros coup avec la venue d’un buteur de gros calibre l’été prochain. En ce sens, le champion de France en titre a relancé la piste Viktor Gyökeres, si l’on se fie aux informations du journaliste turc Ekrem Konur. « Le PSG souhaite signer Gyökeres, mais pour cela, il doit d’abord vendre Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani. Le Sporting réclame 100 ME pour la vente de Gyökeres » a publié l’insider sur son compte X. Le prix n’a rien d’illogique au vu des prestations de l’attaquant suédois depuis plusieurs mois dans le championnat portugais.

Le PSG ne veut pas laisser échapper Gyökeres

Auteur de 52 buts au Sporting depuis 2023, l’attaquant de 26 ans affole les compteurs. A n’en pas douter, la concurrence sera féroce l’été prochain pour recruter Viktor Gyökeres, et le PSG n’a pas l’intention de laisser passer sa chance, après avoir raté un joueur comme Erling Haaland par le passé. La question est maintenant de savoir si ce potentiel recrutement sera de nature à mettre la pagaille au PSG, car Luis Enrique ne semble vraiment pas fan de ce genre de profil en attaque. La preuve, le technicien espagnol se dit en interne très satisfait de son attaque avec des ailiers rapides (Barcola, Dembélé) et un faux n°9 comme Asensio. Avec un joueur comme Gyökeres, c’est tout un style de jeu qui change, et ce n’est pas forcément ce que désire l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Il faudra aussi savoir qui de Kolo Muani ou de Ramos fera ses valises pour libérer de la place et de la masse salariale au buteur suédois. Une équation pas si facile à résoudre, quand on sait que Ramos semblait enfin lancé sur de bons rails avant sa blessure tandis que Kolo Muani apporte un profil polyvalent et différent à l'attaque du PSG.