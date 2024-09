Une rude bataille anglaise fait saliver le PSG

Dans : PSG.

De nouveau prêté au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons fera l’objet d’un nouveau feuilleton l’été prochain. Des cadors de Premier League vont tenter de conclure son transfert. De quoi envisager une grosse vente pour le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a beau changer sa politique, Xavi Simons (21 ans) garde ses réticences. Le milieu offensif sous contrat jusqu’en 2027 ne se voyait toujours pas retrouver le club francilien cet été. Au lieu de retenter sa chance dans la capitale, l’international néerlandais, probablement inquiet pour son temps de jeu, a préféré enchaîner une deuxième saison en prêt au RB Leipzig où sa place de titulaire est quasiment assurée. Reste à savoir si l’on reverra un jour Xavi Simons sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Rien n’est moins sûr après son choix estival, d’autant qu’une opportunité de filer en Angleterre devrait se présenter l’été prochain. Selon le journaliste de Bild Christian Falk, trois cadors de Premier League vont se livrer une rude bataille pour la signature du Parisien. « Xavi Simons intéresse les mêmes clubs, a commenté notre confrère dans sa chronique pour CaughtOffside. Liverpool a un coach (Arne Slot) qui parle la même langue que lui. Il y a aussi un entraîneur néerlandais présent à Manchester United (Erik ten Hag). Donc cela offre d'énormes chances pour ces clubs. »

Le PSG peut se frotter les mains

« Manchester United et Liverpool étaient intéressés par le joueur, tout comme Manchester City qui est dans la course, a ajouté le journaliste. Xavi Simons serait parfait pour le système de Pep Guardiola. Comparé à Florian Wirtz, il a plus de chances d'aller en Premier League. En comptant Jamal Musiala, il pourrait bien y avoir les transferts de trois joyaux l'année prochaine. » Peu emballé à l’idée de revenir, Xavi Simons devrait au moins permettre au Paris Saint-Germain de conclure une grosse vente l’été prochain.