Le PSG met le paquet pour blinder sa nouvelle star

Par Corentin Facy

Excellent l'an passé, Vitinha s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. L’international portugais est une pièce maîtresse dans le dispositif de Luis Enrique, et il n’est pas surprenant que Paris veuille le prolonger.

Homme de base de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Vitinha sera titulaire pour la réception de Gérone ce mercredi au Parc des Princes en Ligue des Champions. Touché à la cheville lors de la trêve internationale avec le Portugal, l’ancien joueur du FC Porto est opérationnel et c’est une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Il faut dire que depuis plus d’un an, Vitinha s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. Dans l’effort, l’attitude et la faculté à être décisif, il n’y a pas beaucoup mieux que Vitinha à Paris sur les douze derniers mois, et ce n’est pas Luis Enrique qui va dire le contraire.

Le technicien espagnol est tombé amoureux de son milieu de terrain portugais, et à sa demande, le Paris Saint-Germain va tenter de prolonger son contrat au plus vite. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, des discussions sont bien engagées à ce sujet. « Les discussions pour une prolongation de contrat pour Vitinha ont débuté hier. Les deux parties veulent continuer l'aventure ensemble. Un contrat de deux ans supplémentaires (juin 2029) lui a été proposé + augmentation de salaire et prime » a lâché le compte insider sur X. Les discussions sont actuellement en cours entre Jorge Mendes, agent du joueur portugais, et Luis Campos, deux hommes qui entretiennent de très bonnes relations, ce qui laisse penser qu'un accord ne sera pas difficile à trouver.

Une bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui savent que Vitinha est le joueur majeur de l’équipe dans l’entrejeu, grâce à sa faculté à jouer devant la défense ou de se montrer décisif grâce à sa superbe frappe de balle lorsqu’il joue plus haut sur le terrain. Avec un joueur comme Vitinha, accompagné de Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique a le choix du roi au milieu de terrain. Reste maintenant à voir sur quel montant le PSG et Vitinha trouveront un accord alors que l’ancien milieu de terrain du FC Porto est actuellement très loin dans la grille des salaires du club de la capitale. Il gagne par exemple deux fois moins que Gianluigi Donnarumma puisqu’il émarge, selon les dernières estimations, à 450.000 euros par mois.