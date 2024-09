Lookman au PSG pour 50 ME, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif polyvalent en fin de mercato, le PSG s’est intéressé à Ademola Lookman, auteur d’un triplé en finale de l’Europa League. Mais aucun accord n’a été trouvé avec l’Atalanta Bergame.

Durant tout l’été, le Paris Saint-Germain a cherché la perle rare en attaque. En interne, les débats ont été nombreux et animés sur le profil du joueur à rechercher puisque Luis Campos était favorable à la signature d’un pur avant-centre et avait avancé ses pions dans le dossier Victor Osimhen en trouvant même un accord avec le buteur nigérian. De son côté, Luis Enrique n’a jamais changé d’avis. Dès le début du mercato estival et malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le technicien espagnol a fait savoir à sa direction qu’il n’était pas intéressé par la venue d’un n°9 et qu’il privilégiait le recrutement d’un ailier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Nico Williams et Khvicha Kvaratskhelia ont été des cibles sérieuses, mais ces deux dossiers n’ont pas abouti. Le PSG a finalement recruté Désiré Doué et dans la dernière ligne droite du mercato, le club de la capitale a également tenté sa chance avec Ademola Lookman, joueur vedette de l’Atalanta Bergame. Auteur d’un triplé retentissant en finale de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, l’international nigérian a suscité bien des convoitises en août avec des intérêts du PSG donc mais aussi d’Arsenal et de Liverpool. Finalement, le Nigérian n’a pas quitté l’Atalanta, qui s’est fermement opposée à son départ.

Le PSG a refusé de poser 50 ME sur Lookman

Le site Tutto Atalanta revient en ce mois de septembre sur le feuilleton Lookman et dévoile que le Paris Saint-Germain s’est bien intéressé au joueur dans la dernière ligne droite du mercato… sans jamais s’aligner en revanche sur les exigences de l’Atalanta. En effet, le PSG est monté jusqu’à 25 à 30 ME bonus compris pour le potentiel transfert d’Ademola Lookman… bien loin des 50 ME attendus par le club de Bergame. Avec un contrat jusqu’en 2026, le club transalpin estimait qu’il n’était pas dans l’obligation de vendre son joueur et a donc fait le choix de refuser les offres pour le natif de Londres, espérant de nouvelles propositions plus généreuses l’été prochain même si Lookman n’aura plus qu’un un an de contrat.

Le Paris Saint-Germain de son côté a estimé que le joueur, en dépit de son excellent niveau affiché en 2023-2024, ne valait pas les 50 ME demandés par l’Atalanta Bergame et a donc laissé tomber le dossier, et n’a recruté aucun joueur offensif en plus de Désiré Doué. Reste maintenant à voir si le club de la capitale reviendra à la charge dans un an pour celui qui a déjà 1 but et 1 passe décisive en 2 matchs de Série A au compteur cette saison.