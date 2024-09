PSG ‍: 50 ME pour Fabian Ruiz, la Juve sort le stylo ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un Euro sensationnel avec l’Espagne, Fabian Ruiz aurait pu quitter le PSG cet été. Le club de la capitale a finalement conservé son champion d’Europe sur demande de Luis Enrique, mais la question de son avenir risque de nouveau de se poser lors du prochain mercato estival.

Fabian Ruiz a choqué tout le monde lors de l’Euro 2024 en affichant avec l’Espagne un niveau bien supérieur à celui qui est le sien sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Influent dans le jeu, efficace devant les buts, Fabian Ruiz avait le visage de l’un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste sous le maillot de la Roja. Les supporters du PSG ont halluciné face aux prestations de l’ancien Napolitain, tant la différence de niveau est flagrante entre le Fabian Ruiz de l’Espagne et celui du Paris Saint-Germain. A tel point que cela a donné des idées aux dirigeants parisiens, comme celle de vendre Fabian Ruiz l’été dernier afin de profiter de son énorme cote sur le marché des transferts pour récupérer entre 40 et 50 ME.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Cela n’aurait pas été délirant, mais Luis Enrique s’y est fermement opposé. Pas question pour le coach espagnol de se séparer d’un joueur à qui il fait confiance depuis plus d’un an au moment où il atteint enfin un niveau de jeu très intéressant. Mais en ce début de saison, le PSG a malheureusement retrouvé le Fabian Ruiz de la saison dernière plutôt que celui de l’Euro. Par conséquent, la question de son avenir va de nouveau se poser lors du prochain mercato estival, une tendance confirmée par le média italien Fuorigioco Mercato, qui affirme que Fabian Ruiz a une cote phénoménale en Italie, où il a laissé de très bons souvenirs après son passage à Naples.

La Juventus bouillante sur Fabian Ruiz

Egalement surveillé par plusieurs clubs en Liga, le milieu de terrain parisien de 28 ans pourrait faire l’objet d’une grosse offre de la Juventus Turin l’été prochain. Nouvel entraîneur des Bianconeri, Thiago Motta adore le profil de Fabian Ruiz, un style de joueur qu’il cherche pour renforcer son milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine. Une potentielle offre à hauteur de 50 ME de la Juve est d’ores et déjà évoquée pour faire plier le PSG et à n’en pas douter, le club parisien acceptera une proposition à cette hauteur si elle se présente.

Comme dans le dossier de l’attaquant, c’est en revanche la réaction de Luis Enrique qu’il faudra surveiller. Et pour cause, il n’est pas dit que le coach parisien acceptera un départ de l’un de ses chouchous l’an prochain. Quoi qu’il en soit, la saison est encore longue et ce sont sans doute les prestations de Fabian Ruiz dans les mois à venir qui conditionneront le choix définitif du PSG à son égard.