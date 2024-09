PSG ‍: Barcola et Dembélé, Luis Enrique va tomber de haut

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique mise notamment sur les exploits de ses ailiers. Mais Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont-ils vraiment capables d’empiler les buts ?

Séduisant lors des premières journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a rencontré beaucoup plus de difficultés pour son entrée en Ligue des Champions. Gérone n’est pas vraiment un adversaire redoutable. Il n’empêche que les Catalans ont gêné le champion de France, bien aidé par une boulette du gardien Paulo Gazzaniga pour s’imposer en fin de match (1-0). Avant cette erreur, les Parisiens avaient manqué d’efficacité à l’image d’Ousmane Dembélé, ou de Bradley Barcola trop discret aux yeux de Martin Mosnier.

« On a eu deux prestations différentes avec un Dembélé très actif et un Barcola complètement discret qui a disparu du match. Il s'est complètement évaporé, a critiqué le journaliste d’Eurosport. Mais Dembélé a fait tellement de ratés devant le but adverse, et notamment ce contre… C'est absolument terrible. Pour aller loin en Ligue des Champions, il te faut quand même un buteur, non pas à 20 buts en Ligue des Champions, mais des mecs qui plantent des pions. Juste une stat : Kolo Muani, Barcola et Dembélé, depuis le début de leur carrière, pèsent six buts à eux trois en Ligue des Champions. J'ai l'impression que ça s'est vu mercredi. »

Le PSG sans buteur

« (…) Même s'il a fait une bonne entrée, Kolo Muani est en déficit de confiance, a également noté le spécialiste. Et comme tu n'as pas Gonçalo Ramos, qui est pété jusqu'à novembre, et dont on ne sait pas vraiment dans quel état il va revenir, et qu'Asensio se blesse aussi, tu te dis que ce secteur offensif est en friche. Barcola et Dembélé ont beaucoup marqué en Ligue 1. Mais naturellement, leur ADN n'est pas celui d'un buteur pur et dur donc il risque de manquer quelque chose dans ce PSG. » N’en déplaise à l’entraîneur Luis Enrique, son équipe ne fait pas oublier le départ de Kylian Mbappé.