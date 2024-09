Le meilleur plan mercato de 2025, le PSG est à fond

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Séduit par l'idée d'un départ du Bayern Munich, Joshua Kimmich n'a pourtant pas cédé aux sirènes du PSG cet été. L'Allemand semble plus proche de la Premier League en vue de l'été prochain. Néanmoins, le club parisien ne veut pas lâcher l'affaire.

Le problème est le même au PSG depuis 2011 et l'arrivée de QSI. Comment attirer les stars du football autrement qu'avec un gros chèque à la fin du mois ? Cet été, les Parisiens ont peiné à bâtir leur onze de base. Dans l'entrejeu, le PSG convoitait Joshua Kimmich. Cependant, l'Allemand a snobé le club parisien tout l'été. Le taulier du Bayern veut quitter Munich mais pas pour aller à Paris. Kimmich visait plutôt le FC Barcelone d'Hansi Flick ou l'Angleterre. En Premier League, Liverpool ne cracherait pas sur l'apport d'un Kimmich au milieu.

Kimmich au PSG, le roi du mercato y croit encore

Ce feuilleton est donc reporté à 2025. Joshua Kimmich arrivera en fin de contrat au Bayern en juin. Si le club allemand espère plus que jamais une prolongation, on en est encore loin dans les faits. Kimmich veut toujours changer d'air et quitter l'Allemagne. Le PSG peut-il envisager son transfert ? Oui, répond le célèbre spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Même si Kimmich est distant avec le PSG, le club parisien a le mérite d'être le plus actif d'Europe sur ce dossier. Paris veut à tout prix créer un duo Joao Neves-Joshua Kimmich l'été prochain.

Best rated individual performances on the opening night of the 2024/25 Champions League:



◉ 10.0 - Harry Kane

◉ 8.86 - Joshua Kimmich

◉ 8.70 - Michael Olise

◉ 8.65 - Jamal Musiala

◎ 8.43 - Youri Tielemans



Total dominance from Vincent Kompany's #FCBayern... 💪#UCL pic.twitter.com/FNTqYHDPFm — WhoScored.com (@WhoScored) September 18, 2024

« La réalité est que l’intérêt le plus concret est venu du PSG. Ils ont fini par signer Joao Neves, et il était leur cible principale au milieu de terrain, mais ils ont également réfléchi en interne à la possibilité de faire également signer Kimmich pour jouer au milieu de terrain avec Neves. La priorité du PSG était Neves, mais il n’était pas question de recruter l’un ou l’autre, Kimmich devait jouer avec lui. [...] Il y aura désormais des discussions importantes sur son avenir et pour résoudre la situation de l’un des plus grands noms du football européen qui pourrait être libre l’été prochain », a t-il confié au média Caughtoffside. Une belle saison du PSG de Luis Enrique et les choses pourraient vite s'accélérer concernant un transfert de Joshua Kimmich.