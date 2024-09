PSG ‍: Elle calme Luis Enrique et ses vannes de macho

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le PSG ne s’est pas amusé mais a fini par dompter Gérone pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Luis Enrique a annoncé avoir plus souffert pendant la rencontre que lors d’un accouchement. Une réaction qui a amusé une journaliste de Canal+.

Le Paris Saint-Germain n’a pas flambé mais a assuré l’essentiel en Ligue des Champions. Pour son entrée en lice en C1, le club de la capitale a difficilement dominé Gérone (1-0) grâce à un but en toute fin de match signé Nuno Mendes, bien aidé par le gardien adverse dont le but lui a été attribué contre son camp. En conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique s’est montré soulagé par ce succès primordial qui lance parfaitement la campagne européenne du PSG, et a même comparé cette victoire à un heureux événement de la vie : «J’ai dit à Michel (l’entraîneur de Gérone) à la fin du match que j’avais plus souffert que pendant un accouchement. Non pas que j’aie déjà accouché, car ce n’est pas moi le protagoniste. J’ai beaucoup souffert de ce match, à cause de la nécessité de gagner et de prendre les trois points. Quand arrive la 90ème minute et que vous n’êtes pas en position de gagner votre premier match, forcément vous souffrez», a-t-il affirmé devant les journalistes.

Margot Dumont ironise sur Luis Enrique

Par contre non 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/W812B5eJiI — Margot Dumont (@Margot_Dumont) September 19, 2024

Une déclaration qui a fait réagir Margot Dumont. L’ex journaliste de beIN Sports, qui travaille désormais pour Canal+, a cité le tweet de la chaîne qatarie qui diffusait cet extrait de la conférence de presse et a écrit «Par contre non», un message accompagné de plusieurs emojis d’éclats de rire. Le Paris Saint-Germain a su arracher la victoire avant le début d’un calendrier infernal en Ligue des Champions qui le verra notamment affronter Arsenal, l’Atlético Madrid, le Bayern Munich ainsi que Manchester City, et débuter par un succès était en effet primordial pour le groupe parisien. Le prochain rendez-vous sur la scène européenne aura lieu à l’Emirates chez le vice champion d’Angleterre en titre, Arsenal. Une confrontation qui en dira plus sur les ambitions du PSG dans cette Ligue des Champions et sur la capacité de Luis Enrique à souffrir le moins possible dans ce match qui s’annonce indécis et intense. Nul doute que Margot Dumont surveillera l'intensité de la douleur de Luis Enrique lors de ces rencontres.