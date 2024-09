PSG ‍: Accusée pour le flop Kolo Muani, son ex se lâche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2023, Randal Kolo Muani ne répond pas aux attentes. Pour certains, ses performances décevantes sont liées à sa relation avec Didi Stone, l’ex de l’attaquant qui a tenu à répondre aux accusations.

Rarement évoquée dans les médias, la vie privée des joueurs influence forcément leurs performances sportives. Une séparation peut par exemple affecter les prestations de Randal Kolo Muani. En couple avec Didi Stone pendant plus d’un an, l’attaquant du Paris Saint-Germain a mis un terme à leur relation. L’influenceuse, accusée de nuire à la carrière de l’international français, a donc profité d’un échange avec ses fans pour mettre les choses au clair.

« S'il m'a quittée parce que j'étais impolie ? Ptdr, alors non, a-t-elle répondu. Mon couple allait parfaitement bien jusqu'à ce qu'une soi-disant "prophétesse" et un pasteur viennent tout gâcher en racontant de fausses prophéties, à mon sujet et sur mes parents, à sa famille et à lui. Je n'y suis pour rien. » Surprise, la fille de l’artiste congolais Koffi Olomidé se dit particulièrement touchée par cette brutale séparation. « Bien sûr, j'ai eu le cœur brisé, a raconté le mannequin. J'étais sincère dans mes sentiments. Je n'ai rien vu venir et c'est arrivé si soudainement. »

L'ex de Kolo Muani répond aux supporters

« Je me suis retrouvée abandonnée sans aucune explication, a-t-elle confié. Il n'y a rien de plus déstabilisant. J'étais très choquée, confuse et perdue car je n'ai même pas eu l'occasion d'en parler avec lui ou sa famille, alors que nous avions une très bonne relation. Ils m'ont tous soudainement tourné le dos après la "prophétie" lol... Plus les gens qui vous critiquent sur les réseaux sociaux parce qu'ils mettent toutes ses mauvaises performances sur votre dos, omg… »

En effet, certains internautes estiment que Randal Kolo Muani retrouve peu à peu son niveau depuis leur séparation. « Vous me fatiguez depuis sa signature au PSG alors qu'on s'est mis ensemble en février 2023, a réagi Didi Stone. Il y avait pas de problème lorsqu'on était ensemble et qu'il jouait à Francfort hein ? » Les difficultés de l’ancien Nantais viennent sûrement d’ailleurs, et peut-être du manque de confiance de la part de l’entraîneur Luis Enrique.