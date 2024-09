Mbappé et le PSG se font une nouvelle promesse

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la décision de la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, le Paris Saint-Germain ne paiera pas les 55 millions d’euros réclamés par Kylian Mbappé. Les deux parties campent sur leurs positions et se tiennent prêtes à mener un combat pendant de longues années.

Kylian Mbappé a certes remporté la première bataille, mais l’affaire n’est pas plus avancée. La semaine dernière, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel avait demandé au Paris Saint-Germain de verser le montant réclamé par son ancien attaquant. Rappelons que le Français exige un total de 55 millions d’euros qui correspondent à des primes et à ses trois derniers salaires non réglés.

Conflit Mbappé – PSG : le club ne payera pas, le bras de fer se poursuit

D’après le verdict rendu, le club de la capitale a jusqu’à ce vendredi à minuit pour payer. Mais la direction francilienne avait été très claire. Dans son communiqué, le Paris Saint-Germain avait indiqué qu’il ne verserait pas l’argent à Kylian Mbappé, obligeant ainsi l’attaquant du Real Madrid à poursuivre sa démarche sur un autre terrain. Le nouveau propriétaire du Stade Malherbe Caen peut encore alerter la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, aller jusqu'à saisir l’UEFA ou porter l’affaire devant le tribunal des prud’hommes.

Mbappé et le PSG, ça risque de durer

En tout cas, on peut penser que le clan du Merengue n’en restera pas là. Le quotidien Le Parisien confirme la grande détermination de Kylian Mbappé sur ce dossier. Le capitaine de l’équipe de France souhaite absolument faire respecter son contrat, et ce malgré l’accord oral qu’il aurait passé avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour mettre fin à sa mise à l’écart à l'été 2023. Le Bondynois accepte l’idée de s’embarquer dans une procédure interminable, tout comme le Paris Saint-Germain « prêt pour un combat au long cours » et sûr que « ses arguments seront retenus par d’autres juridictions ». Autrement dit, personne ne lâchera l’affaire.