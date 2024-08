Un lofteur du PSG fait rêver le Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG va tenter de se débarrasser de plusieurs joueurs devenus indésirables. Après avoir prêté sans option d’achat Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, le club parisien espère boucler les départs de Milan Skriniar et de Danilo Pereira d’ici à vendredi soir.

L’opération dégraissage va s’intensifier dans les heures à venir pour le Paris Saint-Germain, qui a jusqu’à vendredi soir pour trouver des points de chute à ses indésirables. Mercredi, le club de la capitale a officialisé le départ de Nordi Mukiele, sur lequel Luis Enrique ne comptait pas, et qui a été prêté au Bayer Leverkusen. Milan Skriniar et Danilo Pereira sont les grands favoris pour l’imiter dans les 48 heures à venir. L’international slovaque a fait l’objet d’un accord entre le PSG et Al-Nassr et doit décider rapidement s’il est d’accord ou non pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Barcelone se jette sur Danilo Pereira

Quant à Danilo Pereira, son avenir s’annonce plus radieux car des grands clubs européens sont très intéressés par l’idée de le récupérer. On pouvait en douter, car son temps de jeu s’est considérablement réduit ces derniers mois, mais l’ancien capitaine du FC Porto a toujours une très belle cote en Europe comme le prouve l’information livrée par RMC. Selon la radio, Danilo Pereira suscite un intérêt très concret de trois clubs de haut standing dans cette fin de mercato : le FC Porto, son ancien club mais aussi l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

Des intérêts inespérés pour Danilo Pereira, qui va pouvoir tranquillement se poser et réfléchir au meilleur choix à effectuer pour la suite de sa carrière d’ici à vendredi soir. Du haut de ses 32 ans, celui qui a disputé l’Euro 2024 avec le Portugal a encore de belles années devant lui à son nouveau poste de défenseur central et nul doute qu’il pourra rendre de fiers services au club qu’il rejoindra. La question est maintenant de savoir quelle somme le PSG réclamera pour se séparer de son soldat. Il y a quelques semaines, un tarif compris entre 10 et 15 ME avait été évoqué pour Danilo Pereira, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat dans la capitale française.