Le mercato du PSG est terminé, l'info délirante

Par Claude Dautel

A une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain devrait concrétiser la signature de deux joueurs arrivés du Brésil. Et après ?

Sauf énorme retournement de situation, le Paris Saint-Germain s’apprête à enregistrer la venue de deux renforts, à savoir Gabriel Moscardo, le milieu de terrain polyvalent des Corinthians et Lucas Beraldo, défenseur de 20 ans qui arrivera lui de Sao Paulo. Point commun supplémentaire entre les deux joueurs brésiliens, le PSG va débourser 20 millions d’euros pour s’offrir l’un et l’autre. Ces deux renforts ont été validés par Luis Enrique, Luis Campos s’occupant de négocier les signatures et Nasser Al-Khelaifi de signer les chèques. Après cela, le leader du championnat de France aura donc un mois ou presque pour recruter encore quelques joueurs supplémentaires afin de muscler son vestiaire en perspective des joutes nationales, mais surtout de la Ligue des champions. Cependant, Dominique Sévérac fait une sacrée révélation en ce jour de Noël.

Le PSG ne fera pas le fou au mercato

Le journaliste du Parisien, qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain, affirme qu’après les signatures de Moscardo et Beraldo, le président qatari pourra ranger son carnet de chèques. « Avec ces deux arrivées, qui vont porter à 34 le nombre de Brésiliens ayant porté le maillot du club rouge et bleu, Paris considère que son mercato d’hiver sera clos », assure Dominique Sévérac, qui précise tout de même que le PSG pourrait encore frapper, mais à deux conditions.

Soit si un joueur majeur se blesse en janvier, mois durant lequel le Paris Saint-Germain aura cinq matchs à disputer, sauf élimination en Coupe de France face à Revel, soit si un joueur susceptible d’intéresser le leader de la Ligue 1 demande à quitter son club, où qu’il soit en Europe. Si ce n'est pas le cas, alors on peut considérer que le PSG a déjà terminé ses emplettes cet hiver. L'époque où le Qatar s'offrait David Beckham au dernier moment du mercato de janvier pour faire briller la marque PSG est désormais révolue.