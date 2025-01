Un arbitre maudit pour PSG-Man City

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'UEFA a désigné l'arbitre pour le match crucial entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, et cela ne va pas faire sourire les champions de France.

Le choc PSG-City sera suivi par toute l'Europe mercredi soir, car les deux monstres financiers sont en danger en Ligue des champions, notamment Paris. Pour arbitrer ce choc, l'UEFA a choisi Szymon Marciniak, le célèbre officiel polonais qui ne laisse pas que des bons souvenirs aux supporters français et parisiens. Szymon Marciniak était évidemment l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine en 2022, mais plus récemment, il a également officié lors de la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions au Parc des Princes à l'ultime seconde sur un contre assassin de l'Atlético de Madrid.