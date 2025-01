Mohamed Salah, le PSG prépare une énorme surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur le départ à Liverpool, Mohamed Salah est annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite. Le joueur rêve toujours de prolonger chez les Reds, mais discute avec le PSG en privé.

Lassé d’attendre une offre de prolongation de la part de Liverpool, Mohamed Salah a fait ouvertement savoir depuis deux mois désormais, qu’il s’agissait de sa dernière saison avec les Reds. Cela ressemblait au départ à un coup de bluff, tant l’Egyptien marche sur l’eau et porte son équipe à la première place de la Premier League. Mais absolument rien n’est venu en retour, et le club de la Mersey semble bien sur le point de le laisser partir librement en fin de saison.

En conséquence, les clubs désireux de s’offrir ses services se manifestent. Et ils ne sont pas si nombreux que cela. L’Arabie Saoudite a pris les devants, et quasiment tous les clubs principaux du Royaume sont candidats à sa venue, même si c’est entre le PIF et l’agent du Pharaon que cela va se négocier. La Saudi Pro League est en tout cas en position de force avec la volonté de se payer une nouvelle tête d’affiche, et sans problème pour mettre le prix pour offrir un contrat à la Cristiano Ronaldo ou à la Neymar pour Salah.

Mais selon le média britannique Football365, une surprise de taille n’est pas à exclure. Si le PSG a toujours fait savoir son intérêt pour l’Egyptien, il a aussi expliqué qu’il recherchait des jeunes joueurs à fort potentiel pour construire une équipe sur le très long terme. Mais faire venir une star internationale, représentant du monde arabe, titille clairement Nasser Al-Khelaïfi. La preuve, la source assure que le PSG est toujours en contact avec l’entourage de Salah, et que les échanges sont réguliers pour être tenu au courant de la situation de l’ailier. L’idée de le faire venir, alors qu’il a 32 ans, pour être le leader d’une équipe qui doit monter en puissance avec Luis Enrique, est clairement tentante dans la capitale française.

Autant dire que les prochaines semaines permettront au Paris SG d’avancer ses pions, histoire que le Qatar ne laisse pas non plus un boulevard trop ouvert à l’Arabie Saoudite pour la venue de Mohamed Salah. Car dans le reste de l’Europe, malgré le niveau de jeu de l’Egyptien, cela ne se bouscule pas vraiment pour le faire venir l’été prochain.