Transfert PSG : Pochettino s’attaque à Raphaël Varane !

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait chambouler son effectif au mercato et cela concernera en partie le secteur défensif.

Plusieurs joueurs seront poussés vers la sortie par le directeur sportif Leonardo. C’est notamment le cas de Thilo Kehrer ou encore d’Abdou Diallo, lesquels n’ont jamais confirmé les espoirs placés en eux dans la capitale française. En parallèle, l’objectif du Paris SG sera de trouver un remplaçant à Thiago Silva, dont le départ vers Chelsea n’a pas été numériquement compensé. L’été dernier, le nom de Kalidou Koulibaly est revenu en boucle mais vraisemblablement, le défenseur central de Naples n’est pas la priorité de Mauricio Pochettino. A en croire les informations de Don Balon, l’entraîneur du Paris SG est davantage intéressé par le profil de Raphaël Varane.

En fin de contrat au moins de juin 2022, le natif de Lille n’a toujours pas prolongé son bail au Real Madrid. A l’instar de Karim Benzema ou encore de Sergio Ramos, il pourrait quitter le club dans les prochains mois. Un constat d’autant plus vrai pour Raphaël Varane que le Real Madrid devra impérativement le vendre cet été afin d’éviter tout risque de le voir filer pour zéro euro dans un an et demi. Une situation idéale pour le Paris Saint-Germain, qui a pris des premiers renseignements au sujet de l’ancien Lensois selon le média espagnol. Du haut de ses 27 ans, le taulier de l’Equipe de France a le profil parfait pour renforcer les rangs du PSG. Reste maintenant à savoir quelle idée Mauricio Pochettino a derrière la tête. Car en s’offrant un joueur du calibre de Raphaël Varane, le coach du Paris SG compterait trois potentiels titulaires en défense centrale avec Marquinhos et Presnel Kimpembe…