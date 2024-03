Tifo OM au Parc, les deux youtubeurs menacés de mort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Deux Youtubeurs ont fait le buzz en réalisant un petit tifo OM dans le haut du virage Boulogne au Parc des Princes le soir de PSG-Nice. Malheureusement, le retour de bâton est violent pour les deux intrépides.

Iroy et Theoaudace ont révélé jeudi qu'ils étaient les auteurs d'un prank lors du quart de finale de Coupe de France qui s'était déroulé mercredi et qui a vu le Paris Saint-Germain éliminer l'OGC Nice. Dans une petite partie du virage Boulogne, autrefois fréquenté par la frange la plus violente des supporters du PSG, les deux jeunes garçons avaient laissé des consignes pour afficher un tifo lors de l'entrée des joueurs, les fans parisiens ne sachant pas qu'ils allaient en fait afficher le mot OM aux couleurs du club phocéen. Heureux de leur coup, les deux youtubeurs ont signalé leur exploit sur les réseaux sociaux, sans visiblement se douter de la tempête qu'ils allaient vivre en retour. Car si du côté de Marseille, on a applaudi cette performance, du côté de Paris certains ont rapidement promis l'enfer au duo.

Adresse révélée et menaces de mort, l'affaire tourne mal

"Il s'est moqué de toutes les personnes en situation de handicap !"



Théo, l’influenceur qui s’est fait passer pour une personne en situation de handicap sur le plateau de #TPMP hier : les chroniqueurs réagissent ! pic.twitter.com/Ya1YTt6TME — TPMP (@TPMP) October 5, 2023

Outre des insultes à profusion, les deux responsables de ce prank ont vu leur adresse personnelle apparaître sur les réseaux sociaux, tandis que des menaces de mort ont même été proférées à leur encontre. Dans un premier temps, Iroy et Theoaudace ont passé leurs différents comptes sur les réseaux sociaux en mode protégé, avant de finalement essayer de calmer tout le monde. Pourtant, Theoaudace n'en est pas à son coup d'essai, en octobre dernier, il était intervenu en direct sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna avant de qualifier cette dernière « d’émission de merde ». Mais cette fois, le duo s'est attaqué à de sacrés clients, et si le prank est leur spécialité et qu'une vidéo est annoncée pour ce week-end sur Youtube, le ton de certains de leurs interlocuteurs incite les deux garçons à faire profil bas en laissant passer l'orage.

Pour avoir discuté avec des supporters du PSG, j’avoue que le choix de La Tribune était une erreur…



Le fait que le PSG ait délaissé cette tribune nous a pas permis de nous rendre compte de l’histoire quel contenait



Désolé et merci à tout ceux qui prennent le temps d’expliquer — iroy (@iroytoutcourt) March 15, 2024

Le message a été entendu puisque via X, Iroy a reconnu sa grosse boulette : « Pour avoir discuté avec des supporters du PSG, j’avoue que le choix de La Tribune était une erreur…Le fait que le PSG ait délaissé cette tribune nous a pas permis de nous rendre compte de l’histoire qu'elle contenait Désolé et merci à tout ceux qui prennent le temps d’expliquer. » Pas de quoi calmer ceux qui en appellent à la vengeance. On espère tout de même que tout cela en restera là, rien ne pouvant justifier la violence.