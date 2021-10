Thilo Kehrer au plus bas au PSG, il fait le point

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Thilo Kehrer a finalement décidé de rester une saison de plus au sein du Paris Saint-Germain.

L’été dernier, le club de la capitale française a recruté un nouveau défenseur central de renom en la personne de Sergio Ramos. Si l’Espagnol n’a toujours pas porté le maillot du PSG en match officiel, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait récupérer une bonne place dans l’effectif de Mauricio Pochettino, s’il arrive à quitter l’infirmerie en soignant sa blessure au mollet. En attendant, Marquinhos et Kimpembe continuent de tenir la baraque du PSG. Derrière le Brésilien et le Français, les autres centraux ne ramassent que les miettes. Thilo Kehrer le premier.

S’il a participé à sept matchs depuis le début de la saison, avec 558 minutes de temps de jeu, l’Allemand n’est pas vraiment titulaire. D’ailleurs, il n’a pas du tout joué en Ligue des Champions, la compétition qui compte à Paris. Preuve que Kehrer n’est pas un cadre du club francilien. C’est donc pour cette raison que son nom a été évoqué dans la rubrique mercato l’été dernier. Annoncé au Bayer Leverkusen et même au Bayern Munich durant le mois d’août, le joueur de 25 ans avait été mis en vente par Leonardo au prix de 15 millions d’euros. Sauf qu’au final, l’ancien jeune de Schalke 04 a refusé de quitter Paris.

« Je veux m'affirmer à Paris et mettre mes qualités à contribution »

Tout simplement parce qu’il compte bien s’imposer comme un titulaire au coeur du Parc des Princes. « J'ai entendu les rumeurs et le Bayer Munich est certainement l'un des plus grands clubs du monde et est solidement implanté dans le top du football européen. Mais je me concentre pleinement sur mes tâches sportives et je veux m'affirmer à Paris et mettre mes qualités à contribution », a lancé Kehrer sur Welt am Sonntag. Une volonté qui honore Kehrer, surtout qu’il a rempli son objectif de retrouver la sélection, vu qu’Hansi Flick lui fait confiance depuis la reprise en septembre dernier. S’il continue à prendre du galon avec l’Allemagne, celui qui a été recruté pour 37 ME en 2018 aura des arguments pour bousculer la hiérarchie.