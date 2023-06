Thierry Henry au PSG, ça commence à l'énerver

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cité comme le possible adjoint de Julian Nagelsmann, Thierry Henry n'a pas l'intention de se faire mener à la baguette dans ce dossier. Alors, le champion du monde 1998 est sorti de son mutisme suite à des propos mal compris.

Le PSG n’a toujours pas limogé Christophe Galtier, et donc il n’a pas encore nommé son nouvel entraîneur. Mais depuis quelques jours, le nom de l’ancien coach du Bayern Munich revient sans cesse, Julian Nagelsmann ayant visiblement convaincu de son talent Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Pour l’accompagner sur le banc parisien, le technicien allemand a pensé à Thierry Henry, et des contacts auraient même déjà été pris entre les deux hommes. Mais en fin de semaine, répondant à une interview de L’Equipe sur son rôle de consultant sur CBS, l’ancien attaquant des Bleus avait lâché : « On verra bien l'évolution des choses... Rien n'est jamais sûr. » Ce que tout le monde avait interprété comme une prise de position sur d’éventuelles négociations en cours avec les dirigeants parisiens. Mais c’était une erreur.

Thierry Henry nie l'intérêt du PSG

Samedi soir, au micro de la célèbre émission de CBS, et en marge de la finale de la Ligue des champions, Thierry Henry n’a pas échappé à une question de Kate Abdo. Et sous le regard de ses deux compères consultants, Jamie Carragher et Micah Richards, celui qui œuvre également pour Prime Vidéo a tenu à remettre clairement les choses au point. « J'ai vu des gens parler pour moi alors que je n'ai parlé à personne. Je le redis, je n'ai parlé à personne. Il y a un journaliste de L’Equipe qui a récemment écrit un article sur cette émission. Un très bon article d’ailleurs, et qui m'a demandé si j'allais continuer. Je lui ai répondu « On va voir, nous verrons le contrat ». Et il a utilisé mes propos pour faire écho aux rumeurs sur le PSG. Le boulot d'un journaliste n'est pas d'utiliser les propos pour mentir aux gens. Pourtant, il m'a posé la question sur le club et je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Donc, je suis là pour le moment », a clairement fait savoir Thierry Henry, visiblement agacé d'être l'objet de toute cette attention.

Pour l'instant, le dossier du futur entraîneur du Paris Saint-Germain reste totalement confidentiel. Car si la piste Nagelsmann semble être réaliste, un certain flou entoure cette opération. Notamment parce que le nom de Zinedine Zidane est visiblement impossible à retirer de la tête de l'Emir du Qatar. Ce dernier se focalise sur Zizou alors que ce dernier aurait encore récemment fait savoir au PSG qu'il n'était pas intéressé par cette fonction à hauts risques. Julian Nagelsmann n'est donc pas encore au PSG, et Thierry Henry encore moins.