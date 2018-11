PSG : Une offre qui change tout pour Cavani au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En fin de contrat en juin 2020, Edinson Cavani va-t-il prolonger au PSG ? Pour l’heure, le mystère est total autour de l’avenir du buteur uruguayen.

Pour les dirigeants parisiens, il faudra trancher cet été afin d’éviter une mauvaise surprise dans un an et demi. Du côté de l’Italie, Naples surveille la situation du Matador avec beaucoup d’attention. Il faut dire que c’est un secret de polichinelle : Aurelio De Laurentiis rêve d’offrir le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain à son entraîneur, Carlo Ancelotti. Un rêve impossible à réaliser pour le club napolitain ?

Pas forcément, à en croire les informations communiquées par le quotidien sportif italien Tuttosport. En effet, l’attaquant de 31 ans pourrait faire l’objet d’une offre importante de Naples cet été. Le média italien affirme que Naples serait prêt à proposer 4 ans de contrat à Edinson Cavani, et de lui offrir une rémunération comprise entre 6 et 7ME par an. Suffisant pour convaincre le n°9 du Paris Saint-Germain ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais cela prouve que Naples est prêt à faire de gros efforts financiers afin de s’offrir l’idole des fans italiens. Et cela ne devrait pas laisser insensible le principal intéressé…