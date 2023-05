Solidaires avec Neymar, les joueurs écoeurent les supporters

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le piteux match à Auxerre, les joueurs du PSG ont refusé d'aller saluer les supporters venus à l'Abbé-Deschamps. La raison est très simple.

Dimanche soir, dans la foulée d’un précieux succès en Bourgogne, les centaines de supporters parisiens qui avaient fait le déplacement jusqu’en Bourgogne ont été stupéfaits de constater que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont filé directement vers le vestiaire sans même venir les saluer. Alors que ces derniers jours, et après une rencontre avec les dirigeants, le Collectif Ultras Paris avait décidé de reprendre ses activités, les joueurs du PSG ont visiblement décidé de ne pas avoir la mémoire courte. Car selon plusieurs sources proches du vestiaire parisien, ce boycott des supporters par les footballeurs du club de la capitale avait un but très précis, à savoir se venger de la manifestation spontanée organisée devant la maison de Neymar, il y a quelques semaines.

Les Ultras et les joueurs, ça coince au PSG

Cet incident chez Neymar avait été vivement regretté par le Collectif Ultras Paris, le président de l'association se désolidarisant de ce déplacement improvisé à Bougival, mais visiblement cela n'a pas été suffisant pour calmer la colère des joueurs parisiens, ulcérés que l'on puisse en arriver là. Alors, afin de « marquer le coup », il a été décidé de ne pas aller saluer ceux qui avaient pris la peine de faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir les soutenir. Une attitude qui a choqué pas mal de monde, et qui promet peut-être un accueil très spécial samedi prochain au Parc des Princes, et cela même si le PSG devrait valider ce soir-là son onzième titre de Champion de France. Une performance historique dans le football français après une saison qui aura été stupéfiante du début à la fin, sur les terrains, mais également dans les tribunes. On imagine ce que cela donnera quand Neymar et Lionel Messi viendront récupérer leur médaille de champion.