Snobé au Qatar et au PSG, il claque la porte

Par Adrien Barbet

Au PSG, avec la présence de Neymar, Mbappé et Messi en attaque, les autres joueurs offensifs n'ont pas beaucoup l'opportunité de s'exprimer offensivement. C'est le cas de Pablo Sarabia. L'Espagnol ne bénéficie que de peu de temps de jeu depuis le début de la saison et songe à quitter le club de la capitale.

La saison passée, Sarabia a été prêté au Sporting Lisbonne. Un prêt qui s'est avéré être concluant pour l'ancien joueur du FC Séville qui est devenu pendant un temps, l'un des joueurs essentiels de la sélection espagnole. À son retour à Paris et avec le départ d'Angel Di Maria, Sarabia était bien décidé à s'imposer au PSG malgré la présence des nombreuses stars. Finalement, après 17 matchs disputés dont seulement 5 en tant que titulaire, le joueur de 30 ans n'arrive toujours pas à convaincre les dirigeants parisiens de le faire jouer. Cela s'est ressenti à la Coupe du monde au Qatar, où il n'a joué que quelques minutes avant de sortir face au Maroc dès les 1/8e de finale. Le journal l'Équipe explique que Pablo Sarabia n'est pas satisfait de sa situation à Paris et qu'il envisage un départ.

Sarbia veut retourner au Portugal

Selon les informations de Record, le natif de Madrid n'est pas insensible à un retour au Portugal. La saison passée, sous les ordres de Ruben Amorim, Sarabia a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives en 45 matchs disputés avec une victoire en coupe de la ligue. Si Pablo Sarabia pousse pour quitter le PSG et rejoindre définitivement le Sporting, l'ailier espagnol va devoir revoir ses exigences financières à la baisse car les Portugais ne pourront pas lui offrir un aussi gros salaire qu'à Paris. L'ancien joueur de Getafe souhaite quitter le PSG dès cet hiver, lors du mercato et va pousser pour faire son retour avec les Leões. Actuellement quatrième du championnat portugais, le Sporting doit réaliser une meilleure seconde partie de saison pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Sarabia pourrait être le sauveur des Portugais.