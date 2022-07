Skriniar au PSG, Nasser Al-Khelaifi lance l'assaut

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du Paris Saint-Germain a décidé de prendre le dossier Milan Skriniar à son compte. Nasser Al-Khelaifi va rencontrer les décideurs de l'Inter afin d'accélérer le processus de recrutement du défenseur.

Le nom de Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter Milan, est apparu il y a quelques semaines dans l’actualité du Paris Saint-Germain, Luis Campos et Christian Galtier étant sur la même longueur concernant le profil du joueur de 27 ans. Les médias français et italiens ont expliqué que les deux clubs bataillaient pour s’entendre sur le prix du transfert de celui qui n’a plus qu’un an de contrat avec le vice-champion de Serie A. Face aux 70 millions d’euros exigés par l’Inter, le PSG a toujours dit non, estimant que même si Skriniar est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat italien, sa situation contractuelle fait qu’il est impossible de lâcher autant d’argent pour un joueur que les Nerazzurri avaient fait venir de la Sampdoria pour 34 millions d’euros en 2017. Le dossier semblait donc en stand-by, d’autant plus que dans le même temps, l’Inter, qui convoitait Gleison Bremer pour remplacer Milan Skriniar, a vu le défenseur brésilien rejoindre la Juventus. Pour le Paris Saint-Germain, il y avait urgence à tenter de débloquer la situation.

Al-Khelaifi obligé d'entrer dans la bataille pour Skriniar

Si Luis Campos a mené les négociations, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi sait que ce dernier peut mettre un poids supplémentaire dans la balance, et le président du PSG aurait été appelé à la rescousse afin de finaliser le deal avec son homologue milanais. « Après des semaines de négociations, les dirigeants parisiens n’ont pas encore réussi à trouver d’accord pour Skriniar. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a décidé de prendre le dossier et de s'en charger lui-même, il devrait ainsi rencontrer un émissaire Interiste », affirme l’insider @PSGInside_Actus, qui ces derniers mois avait été le premier à évoquer les noms de Mukiele, affirmant que le départ de Leonardo pourrait faciliter les choses.

En Italie, Il Corriere dello Sport confirme que contrairement à certaines rumeurs, les négociations sont toujours en cours entre le Paris Saint-Germain et l'Inter pour le transfert de Milan Skriniar. « Si les Parisiens ne satisfont pas aux demandes de Marotta et Ausilio, fixées à 70 millions d'euros, le Slovaque signera la prolongation de son contrat après le 1er septembre. Le club a déjà transmis à son entourage une proposition de bonus de 5 millions d’euros de plus jusqu'en 2027 », précise le quotidien sportif transalpin. Là où tout le monde est d'accord, c'est pour dire que le défenseur slovaque a déjà discuté en direct avec le PSG et que son éventuel futur contrat est prêt à quelques détails près. Il reste donc à Nasser Al-Khelaifi de finir le travail, et cela même si dans la révolution prévue au PSG, le président qatari ne voulait plus mettre les mains dans le mercato.