Mbappé matraqué brutalement avant PSG-Dortmund

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG attendent avec impatience le match retour de Ligue des champions contre Dortmund. Et ils comptent sur un grand Kylian Mbappé, car ce dernier a fortement déçu en Allemagne et c'est peu dire.

Qui aime bien châtie bien dit l'adage, alors c'est peu dire que certains apprécient énormément Kylian Mbappé. Après la défaite du Paris Saint-Germain mercredi au Signal Iduna Park (1-0), le numéro 7 du PSG n'a pas échappé aux critiques, sa prestation étant loin d'être à la hauteur des attentes. Mais dans la perspective du match retour de mardi soir au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund, certains ont préféré attendre avant de tirer des conclusions de la performance de l'attaquant parisien. Mais pas Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United et grand supporter du Paris Saint-Germain. Ce dernier est ulcéré par ce qu'il a vu de Kylian Mbappé et ce n'est pas la première fois cette saison.

🎙 @nikop17 en colère après la prestation de Mbappé à Dortmund !



➡️ Intégralité du podcast : https://t.co/ASEJnZSbX7



— Paris United (@parisunited75) May 3, 2024

Dans le podcast de Paris United, notre ancien confrère a piqué un énorme coup de sang contre Kylian Mbappé. « Le match de Mbappé à Dortmund, on l’a déjà vu 20 à 25 fois. C’est le match classique du mec qui se fout de ta g…du début à la fin. Je vais redire les mêmes choses et on va me dire que je n’y connais rien, qu’il marque des buts et qu’il est formidable. Mais aujourd’hui, c’est un joueur qui ne fait rien pour le collectif. Son apport défensif est nul, ne dites pas qu’il fait des efforts, qu’il se replace, non, il n’y a rien défensivement, il ne fait rien pour récupérer un ballon. Ce qu’il fait, j’appelle cela des air-replacements (…) Et offensivement, il ne travaille pas pour les autres. Mbappé ne fait aucun effort pour libérer de l’espace aux autres, il ne fait pas des courses à vide. A aucun moment, il n’essaie d’embarquer des défenseurs pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Les efforts, il ne les fait que dans son sens à lui. Aujourd’hui, Monsieur Mbappé n’a plus envie de courir 20 mètres dans le vide parce qu’il a tellement peur que le ballon n’arrive pas, alors aujourd’hui ce ne sont que des ballons dans les pieds. Tout cela, c'est contre-productif, ça créé des embouteillages au milieu de terrain (…) On va me dire qu’il a failli marquer et qu’il a une frappe sur un poteau et bien voilà, c’est le résumé de son match. Une frappe sur le poteau sur un exploit individuel et une passe à Dembélé. Le pire, c'est que s’il marque ou si Dembélé marque, on va nous dire que c’est l’homme du match », s'agace Nicolas Puiravau concernant Kylian Mbappé. Et à en voir les commentaires à cette sortie musclée, il n'est pas le seul à penser cela.

Sur X, Mbappé ne fait plus l'unanimité

Sur X, les avis vont à peu près tous dans le même sens. « Très bonne analyse. Je pense simplement qu'il a plus envie d'être là, ça a été très conflictuel entre sa famille et Nasser, et qu'il donne ce qu'il à donner : cad pas grand-chose.. Maintenant je me dis qu'il peut quand même sortir un gros match mardi en tant que compétiteur », « Avec n’importe quel joueur les gens font ça maintenant. Ils ne voient que les moments qui brillent mais ne voient pas le néant le reste du match. Ça vaut aussi pour Dembele depuis le début de saison. Passes ratées, mauvais choix, ne joue pas avec les appels, repique dans l’axe… », « Tout est dit…Luis Enrique n’a pas osé le sortir cette fois… ». Cependant, quelques supporters de Kylian Mbappé font remarquer que face à Dortmund, d'autres joueurs du PSG sont également passés au travers, et même plus que Mbappé.