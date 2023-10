Sermonné par le PSG, Luis Enrique devient l’ami des journalistes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses relations avec les journalistes, Luis Enrique joue la carte de l’apaisement. Le Paris Saint-Germain s’est entretenu avec son entraîneur pour calmer les tensions avec les médias. Résultat, l’Espagnol a adopté un comportement différent ce vendredi en conférence de presse.

Bien avant son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’était pas un grand fan des médias. Ça ne s’est pas arrangé pour ses débuts dans la capitale française, où l’entraîneur parisien ne cache pas son agacement. Après la victoire à Rennes (3-1) le 8 octobre dernier, l’Espagnol n’avait pas été tendre avec Alexandre Ruiz, « le plus négatif de l’histoire du football » à ses yeux. Luis Enrique a donc subi une vague de critiques sur son comportement avec les journalistes. A tel point que le Paris Saint-Germain a dû intervenir.

Selon le journal L’Equipe, les dirigeants franciliens se sont entretenus avec le technicien dans le but d’améliorer ses échanges avec la presse. Apparemment, le message est bien passé puisque Luis Enrique s’est découvert une soudaine passion pour les passages obligatoires devant les médias. « Si j'apprécie mes interventions avec les journalistes ? Oui, j’adore, a osé l’ancien sélectionneur de l’Espagne ce vendredi. Mais à chaque fois vous êtes de moins en moins donc je vais finir tout seul dans la salle de presse. »

L'avertissement de Luis Enrique

« C’est mon travail. J’apprécie de faire les interviews, les conférences de presse, le terrain, surtout quand on gagne, a poursuivi le successeur de Christophe Galtier. Quand on perd c’est quelque chose de différent, c’est plus de souffrance mais comme tous les entraîneurs. Moi, je me sens très bien et j’essaye de renvoyer l’affection que je reçois. Si vous me posez une question de manière agréable, je vous réponds de manière agréable. » Autrement dit, Luis Enrique pourrait de nouveau s’emporter en cas de question négative.