Sergio Ramos viré du PSG, ça se confirme

Par Mehdi Lunay

Sergio Ramos n'a reçu aucune offre de prolongation de la part du PSG. De quoi alimenter la rumeur d'un départ en fin de saison d'autant que des équipes étrangères suivent de près la situation de l'Espagnol.

Deux ans et puis s'en va, voici le scénario qui se dessine lentement pour Sergio Ramos au PSG. Le défenseur espagnol est âgé de bientôt 37 ans et ses performances récentes ne suffisent pas pour changer cette réalité. L'avenir ne s'écrit pas avec un joueur aussi proche de la fin et le PSG l'a semble t-il bien compris. Mundo Deportivo a révélé que le joueur n'a pas encore reçu d'offre pour prolonger un contrat qui court jusqu'en juin prochain. Un signe qui ne trompe pas sur les intentions du club parisien dans le dossier.

MLS ou Arabie saoudite pour Ramos ?

Un autre indice vient montrer que l'aventure est proche de la fin pour Ramos dans la capitale. En effet, le journaliste turc Ekrem Konur indique que plusieurs clubs s'intéressent au cas du défenseur espagnol. Un joueur bientôt libre dans les faits et dont le transfert leur semble aujourd'hui pleinement réalisable. Ces clubs ne sont pas précisés mais il s'agit de formations de MLS et d'Arabie saoudite.

"Segundo o jornalista 'Ekrem Konur', o zagueiro teria recebido duas propostas, uma de um clube da MLS, dos Estados Unidos, e outra de uma equipe da Arábia Saudita, para deixar o time francês ao fim do contrato." @UOLhttps://t.co/gqJhKbq6Qu — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 29, 2022

« Selon le journaliste Ekrem Konur, le défenseur aurait reçu deux offres, une d'un club de MLS aux Etats-Unis, et une autre d'une équipe saoudienne, pour quitter son club français à la fin de son contrat », précise même le journaliste dans un second tweet en lien avec un article pour le média brésilien UOL. Une issue logique alors que le PSG cherche à amener du sang neuf dans ce secteur de jeu, pistant toujours Milan Skrniar et suivant désormais Josko Gvardiol. Une mauvaise nouvelle pour Ramos par contre dans son objectif de retrouver la sélection espagnole dans un futur proche. Il préférerait sans doute être dans une formation européenne de premier plan.