Sergio Ramos s'attaque à Elon Musk, ça barde sur Twitter

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sergio Ramos espère continuer l'aventure du PSG la saison prochaine, lui qui sera en fin de contrat en juin. L'Espagnol doit aussi gérer certains débordements sur ses réseaux sociaux.

A 37 ans, Sergio Ramos sait que ses années au plus haut niveau sont comptées. En 2021, l'Espagnol a rejoint l'armada du PSG. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le champion du monde, très souvent blessé. Lors de cet exercice actuel, Sergio Ramos va mieux et réussit à enchainer les rencontres. De quoi espérer une prolongation de contrat, même si son cas est toujours discuté par les dirigeants du PSG. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Sergio Ramos compte bien tout donner pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. Il lui faut néanmoins aussi gérer les débordements de certains sur les réseaux sociaux, dont Twitter.

Sergio Ramos en a déjà marre d'Elon Musk

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023

Sergio Ramos compte plus de 20 millions d'abonnés sur Twitter. Comme la plupart des comptes certifiés, l'ancien du Real Madrid a perdu sa pastille bleue de certification ces dernières heures. Pour la garder, Elon Musk, nouveau patron de Twitter, veut s'appuyer sur un abonnement de 8 dollars par mois. Outre cette nouvelle stratégie mise en place, d'anciens comptes bannis sont de retour, tout comme de nouveaux internautes aux mauvaises intentions. Ces dernières heures, Sergio Ramos a été victime de messages très durs et de menaces de mort envers lui, sa femme et ses enfants.

Dégoûté, l'Espagnol a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'envoyer un message clair à Elon Musk ce vendredi soir : « Elon Musk, éliminer les badges bleus, forcer les paiements et gagner de l'argent est une stratégie. Éliminer la haine, promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit pourrait en être une autre. Je dis ça comme ça... ». Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, la haine est toujours au sommet de sa forme sur Twitter et certaines personnalités publiques en font les frais. Pas certain cependant que l'appel de Sergio Ramos soit entendu.