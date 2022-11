Sergio Ramos et Messi, le duo qui fait trembler le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En grande difficulté pour leur première saison en France, Sergio Ramos et Lionel Messi ont retrouvé des couleurs au PSG.

A la fin de la saison 2021-2022, les dirigeants du Paris Saint-Germain étaient certainement en plein doute au sujet de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Et pour cause, les anciennes légendes du FC Barcelone et du Real Madrid ont cruellement déçu pour leur première saison au PSG. Sergio Ramos a été plombé par des pépins physiques à répétition tandis que de son côté, Lionel Messi affichait un niveau très loin de celui du meilleur joueur de l’histoire du football. En cette saison 2022-2023 en revanche, les deux joueurs sont devenus des éléments majeurs du Paris SG et des titulaires indiscutables aux yeux de Christophe Galtier. Si bien que le PSG a la ferme intention de prolonger les contrats de Messi et de Sergio Ramos, qui expirent à la fin de la saison.

Beckham veut Messi et Sergio Ramos cet été

A en croire les informations du site Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain aura toutefois de la concurrence dans ces deux dossiers. On le sait de longue date, le FC Barcelone rêve secrètement de faire revenir Lionel Messi bien que financièrement, cela paraisse totalement impossible. Selon le média espagnol, le concurrent le plus sérieux du PSG se nomme bel et bien l’Inter Miami. Et l’intérêt du club américain ne concerne pas uniquement Lionel Messi, car Todo Fichajes indique bel et bien dans son article que David Beckham souhaite recruter à la fois l’international argentin mais également Sergio Ramos dès le prochain mercato estival. Autant dire que le PSG va devoir se montrer très convaincant pour prolonger ses deux stars car d’un point de vue financier, l’Inter Miami aura les moyens de rivaliser avec Paris. Le projet sportif n’a en revanche rien à voir puisqu’une prolongation dans la capitale française permet de continuer à jouer la Ligue des Champions tandis qu’un départ vers les Etats-Unis sonne davantage comme une pré-retraite.