Sergio Ramos, ça vire au cauchemar pour le PSG

Mauricio Pochettino devient un maître de la procrastination lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas de Sergio Ramos. Le meilleur défenseur de l'histoire n'a pas encore joué une seconde avec le PSG, et le flou est total concernant sa santé.

« Le mystère de Paris, c’est Sergio Ramos », « Madrid a esquivé une balle en laissant partir Sergio Ramos », « L’étrange cas de Sergio Ramos au PSG », la presse européenne ne cache pas ses interrogations concernant la situation du défenseur espagnol, un des renforts stars du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Absent des terrains depuis de longs mois, l’ancien joueur du Real Madrid se remet d’un souci au mollet, mais en attendant il n’a pas disputé une seule seconde sous le maillot du PSG. Et ce ne sont pas les propos de Mauricio Pochettino avant cette trêve internationale qui vont rassurer les admirateurs du légendaire défenseur, arrivé libre chez le vice-champion de France. Interrogé en marge du match à Rennes concernant les débuts possibles de Sergio Ramos avec Paris, l’entraîneur argentin est resté totalement flou. « On n’a pas de précision. On espère qu’il pourra être disponible après la trêve. Il est bien, calme et continue aussi dans sa préparation », a lancé un Pochettino très discret.

Sergio Ramos inquiète les supporters du PSG

Du côté du Paris Saint-Germain, les communiqués médicaux se suivent et sont toujours aussi laconiques concernant Sergio Ramos. Le dernier en date précise, si l’on peut dire, que le défenseur de 35 ans « poursuit sa préparation individuelle sur le terrain ». Autrement dit, le PSG ne sait pas réellement quand celui qui a tout gagné avec le Real Madrid et l'Espagne sera en mesure d'apporter un peu plus à la défense du Paris Saint-Germain. Une fois que la Ligue des Nations sera jouée, les échéances sportives vont se succéder à un rythme colossal pour le club de la capitale et il sera difficile d'intégrer Sergio Ramos d'un seul coup, sauf à prendre le risque d'une rechute. Mais avant même parler de cela, il faut désormais savoir si le défenseur est capable de revenir à son meilleur niveau après une si longue absence, car le PSG savait que Ramos n'arrivait pas en Ligue 1 au sommet de son art. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont pris le risque de le recruter pour deux ans, mais le temps passe...