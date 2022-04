Le PSG attaqué, Jérôme Rothen s'enflamme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur du PSG avec toujours un avis très tranché et sans concession sur le club de la capitale, Jérôme Rothen n’aime visiblement pas quand les anciens entraineurs évoquent leur passage à Paris.

Après Thomas Tuchel, qui a eu plusieurs fois l’occasion de dire qu’il n’avait pas les mains libres pour faire ce qu’il voulait au Paris SG, c’est Unai Emery qui a profité de sa très belle performance en Ligue des Champions, victoire 1-0 face au Bayern Munich, pour dire le fond de sa pensée sur le fonctionnement du PSG et notamment les échecs qui se répètent et qui ne sont pas forcément la cause de l’entraineur à chaque fois. « S’ils réussissent tous en dehors du PSG, ça veut dire que ce sont tous de très bons entraîneurs. S'ils n'ont pas réussi avec le PSG, c'est qu'il y a autre chose parce que le PSG… », a livré le coach de Villarreal, qui a souhaité le meilleur au club parisien et à Nasser Al-Khelaïfi, tout en reconnaissant à demi-mots qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas.

Emery et Tuchel dans le même panier

Unai Emery : "Je m'impose la même exigence qu'à Séville, Arsenal ou au PSG. Ce qui change ici, c'est qu'il y a moins de 'bruit'. Le bruit, c'est les agents, la famille, les journalistes, les réseaux sociaux... Ça déstabilise le club." (@lequipe) pic.twitter.com/ua8lRcek6s — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2022

Et cette petite attaque, elle a eu le don de faire bondir Jérôme Rothen, qui estime que le PSG est attaqué gratuitement en raison de la présence d’Unai Emery en quarts de finale de la Ligue des Champions. Rothen s’enflamme, à l’image du nom de son émission. « Parce que lorsque tu es au PSG tu dois dire des choses aussi ! Et on ne va pas forcément ‘te le mettre dans la tronche’. Il le dit avec 5-6 ans de retard et ça me dérange ! Thomas Tuchel c’est encore pire, s’il peut en mettre une, il en met une au PSG. Tu n’es pas obligé de donner des leçons à chaque fois sur ce qu’il s’est passé au PSG sachant qu’il a passé plus de temps à faire des erreurs. Beaucoup se sont plaints de son attitude et de ce qu’il devait mettre en place », a balancé un Jérôme Rothen qui ne supporte visiblement que les anciens entraineurs du PSG disent ce qu’ils pensent, avec du recul et de la mesure, des problèmes du club parisien.