Serge Aurier ressort un dossier sur Laurent Blanc version PSG

Par Corentin Facy

Laurent Blanc a été confronté à un violent clash avec Serge Aurier durant son passage sur le banc du PSG il y a quelques années.

En live sur Periscope, un réseau social qui permet de diffuser des vidéos en direct, Serge Aurier avait insulté Laurent Blanc -son entraîneur de l’époque- de « fiotte ». Sept ans plus tard, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a de nouveau évoqué Laurent Blanc, cette fois au cours d’une interview plus classique. Interrogé par Le Chairman sur YouTube, l’ancien latéral droit de Tottenham a remis une couche sur l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Serge Aurier sort les dossiers sur Laurent Blanc

Cette fois, pas question pour Serge Aurier d’insulter ou de rabaisser le technicien français gratuitement. Le défenseur formé à Toulouse a en revanche lâché des révélations troublantes et gênantes à l’encontre de Laurent Blanc, lequel est notamment accusé d’avoir favorisé les joueurs sud-américains au profit des joueurs africains durant son passage au PSG, notamment au moment des retours de sélection.

« Il y a des situations que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas accepter. Quand je vais jouer en Afrique, je prends mon avion, comme tout le monde. Arriver là-bas, je fais mon déplacement, je joue dans des terrains pas possibles. Je reviens. Ceux qui ont été en Amérique du Sud, on arrive en même temps, le même jour. Et moi je suis amené à ne pas me reposer et eux se reposent » lance Serge Aurier sur la chaîne YouTube avant de conclure.

« Et quand je pose la question, on me dit : 'C’est comme ça.' Non c’est pas comme ça. Pourquoi c’est comme ça ? J’ai fait six heures d’avion, les autres huit ou neuf et on ne peut pas avoir le même repos ? Pourquoi ? Parce que moi c’est six heures et eux deux de plus ? Non ça ne se passe pas comme ça. Il y a eu beaucoup d’injustices comme ça » peste l’actuel défenseur de Nottingham Forest en Premier League. Des révélations sur lesquelles Laurent Blanc sera forcément interrogé durant ses prochaines conférences de presse avec l’Olympique Lyonnais, car les propos de Serge Aurier sont assez troublants sur le statut de joueurs du PSG à l'époque où le latéral y était.