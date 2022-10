Scandale à Lisbonne, le PSG en furie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas du tout aimé la prestation de Gil Manzano au sifflet du match face au Benfica. Marco Verratti et Christophe Galtier ont pris la parole sur un fait bien précis qui a beaucoup agacé.

L’arbitrage en Ligue 1 est cette saison considéré comme trop sévère, tant les cartons rouges sont dégainés à tout bout de champ, notamment sur des gestes plus maladroits que méchants. Le PSG n’en a pas été souvent victime, mais personne ne peut passer sous silence la facilité avec laquelle les officiels français dégainent les rouges. Alors ce mercredi soir, Marco Verratti ne comprend plus rien. Il l’a dit à l’arbitre de la rencontre, Gil Manzano, mais l’Espagnol a simplement mis un carton jaune pour le véritable attentat effectué par Enzo Fernandez. Le joueur du Benfica a mis une grosse semelle au milieu de terrain du Paris SG alors que ce dernier était au sol, avec en plus de cela des ralentis impitoyables pour l’Argentin. De quoi causer l’incompréhension du « Petit Hibou ». « J’ai parlé à l’arbitre, je ne comprends plus rien au foot. Au début du championnat, ils nous font des réunions pour nous expliquer que si on met notre pied comme ça au-dessus de la cheville, c’est rouge. Il a dit qu’il n’y avait pas d’intensité. J’ai une cheville gonflée. S’il y a plus d’intensité, c’est cassé, mais bon », a livré l’Italien, qui a en effet longtemps parlementé avec le sifflet espagnol.

La VAR inutilisée ?

Des interprétations du règlement qui diffèrent, comme cela peut être le cas en Ligue des Champions, même si, en théorie, le règlement reste parfaitement le même pour tous les matchs de football. En tout cas, M. Manzano s’est trompé, et Christophe Galtier a aussi tenu à le faire savoir. « Mais je pense que l'arbitre n'a pas été aidé par ses assistants et par la VAR. Verratti, il peut avoir une jambe cassée. L'arbitre est dans son match, il peut se tromper. Mais c'est l'assistance qui aurait dû l'alerter, car le joueur a mis les deux pieds sur la jambe de Verratti », a pesté l’entraineur du PSG, qui sait que le match aurait été totalement différent si Enzo Fernandez avait été exclu avant la pause comme son tacle pouvait le laisser penser.