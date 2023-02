Sans Mbappé, le PSG ne vaut rien, il balance

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Privé de Kylian Mbappé pour le début du sprint de février, le PSG en a déjà payé les conséquences avec une élimination en Coupe de France face à l'OM. Neymar et Messi sont très loin de compenser une telle absence.

Blessé au mauvais moment, si jamais il peut y avoir un bon moment pour se blesser, Kylian Mbappé n’a pas pu régaler comme il en a souvent pris l’habitude au Vélodrome. L’attaquant français est forfait pour encore plus d’une semaine selon les prévisions de son club, et le PSG souffre. Si cela a suffi récemment contre Toulouse par exemple, cela n’a pas fonctionné contre l’OM. Les solutions offensives ont été totalement absentes. Christophe Galtier avait tout de même surpris en annonçant qu’il allait donner totalement les clés du camion à Lionel Messi. L’Argentin n’a pas été mauvais contre Marseille, tentant de porter le danger par différents moyens tout au long du match, mais il n’a pas fait suffisamment de différences et n’a surtout pas pu casser les lignes et faire sortir son bloc. Neymar a de son côté souffert physiquement, et résultat, le PSG a été inoffensif.

Sans Mbappé tu as... rien

Paris éliminé de la Coupe de France. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2023

De quoi inspirer cette déclaration impitoyable de Laurent Fournier, ancien joueur du PSG mais aussi de l’OM, qui a résumé dans Le Parisien au PSG sans Mbappé à… pas grand chose. « On s’attendait à mieux. C’est vrai que dans l’investissement, dans l’agressivité c’est compliqué… Après sans Mbappé, tu n’arrives pas à faire la différence, tu n’as pas de profondeur. Et ce n’est pas facile ! Sans Mbappé ? Le jeu sans ballon est important pour moi parce que quand tu as les mecs qui te permettent de casser les lignes, c’est beaucoup plus facile. Là tu as… Rien. Sans être méchant hein ! Mais le truc c’est de reconnaître qu’on est en attente d’un exploit de Neymar, de Messi. Contre Toulouse les deux buts parisiens d’Hakimi et de Messi sont deux exploits individuels… C’est compliqué de jouer avec les trois que sont Messi, Neymar et Mbappé. Là Mbappé n’était pas là mais tu es toujours en attente de leurs exploits. Et quand tu es acculé contre ton but et que les adversaires pressent, tu fais des erreurs. Tu n’as pas ce truc qui te permet de faire la différence », a livré Laurent Fournier, bien conscient que le PSG fait beaucoup moins peur depuis que Mbappé est forfait. Un constat indéniable, mais qu’il va désormais falloir dépasser pour Paris, sous peine de pleurer son attaquant vedette lors des matchs importants qui arrivent.