La boulette du PSG avec Mbappé, le Real sera sans pitié

Les images de la blessure de Kylian Mbappé à l'entrainement ont déjà fait le tour du monde. Et c'est un énorme problème pour le PSG, qui n'a pas su verrouiller sa communication.

Mbappé qui se fait mal au pied, et c’est tout le PSG qui tremble. La semelle d’Idrissa Gueye sur le pied de l’attaquant français a fait trembler tout le club parisien ce lundi. Le champion du monde 2018 a immédiatement stoppé son entrainement, passant même à l’hôpital pour rapidement faire diagnostiquer sa blessure, qui ne semble pas être trop grave. Mbappé pourrait être diminué, mais il devrait tenir sa place. Il reste à savoir dans quel état, et surtout ce que le Real Madrid fera de cette information. Selon Olivier Dacourt, se pose un énorme problème avec la sortie de cette vidéo précise de la faute de Gueye sur Mbappé, puisque le mal qui touche le Français est désormais connu de tous. Cela peut donner un angle d’attaque aux adversaires du Paris SG et notamment à ceux qui vont être amenés à lutter contre l’ancien monégasque, considéré comme le principal danger du PSG pour cette rencontre.

Dacourt n'a aucun doute sur les intentions du Real

🗨 "Les images, là, ça ne doit jamais sortir !"@dacourtolivier pense que les images de la blessure de Mbappé n'auraient pas dû sortir pour ne pas donner d'indications au Real 🤔 pic.twitter.com/mIhxNpqJqw — Late Football Club (@LateFootClub) March 7, 2022

Actuel consultant pour Canal+, et ancien milieu de terrain roublard d’Everton ou de l’Inter Milan, Olivier Dacourt ne comprend pas comment les images sont aussi rapidement sorties du club parisien alors que tout était cadenassé pour ce dernier entrainement au Camp des Loges. « Moi, c’est incroyable. Les images. Ça ne doit jamais arriver, le club doit verrouiller ça. On voit déjà qu’il prend le coup sur le pied gauche. Il y a un match à venir, c’est le meilleur joueur du PSG. Et le PSG avec ou sans Kylian, c’est autre chose. Là, tous les joueurs de Madrid, ils ont vu cette image. Ils ont vu que c’était le pied gauche. Et je pense que les premiers ballons, les cinq premiers, ils vont taper. C’est la Ligue des Champions, tout le monde ferait ça. A partir du moment où il est blessé, ça peut être le dos ou ailleurs. Là, on voit tout de suite que c’est pour le pied gauche. Moi je trouve que c’est moyen, les images ne doivent jamais sortir », a lancé Olivier Dacourt dans Le Late Football Club.

L'Espagne suspendu au pied de Mbappé

Bien évidemment, après cette prise de parole, les positions ont été partagées, avec pour certains la certitude que les joueurs madrilènes cibleront la cheville fragilisée de Kylian Mbappé. Pour d’autres, ce n’est pas là dessus que va se jouer le match, mais bien sur la capacité de l’attaquant du PSG à être à 100 % ou non. En tout cas, une chose est sûre, le Real Madrid craint plus que tout Mbappé, et le voir diminué est considéré comme une bonne nouvelle. Ces dernières heures, la presse espagnole ne parlait que de l’état de santé du numéro 7 du Paris SG, et occultait même jusqu’à la situation de Toni Kroos, lui aussi incertain pour la rencontre phare de mercredi. Toutefois, aux dernières nouvelles, le Français comme l’Allemand seront dans le groupe, et même attendus au coup d’envoi à Bernabeu pour le choc de Ligue des Champions.