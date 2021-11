Salement viré par le PSG, Kombouaré défend le Qatar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Viré par les dirigeants qataris en 2011 du côté du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré n'éprouve aucune rancœur envers Doha. Puisque l’entraîneur du FC Nantes a même tenu à défendre le Qatar.

Ce samedi, Antoine Kombouaré retrouvera le Parc des Princes avec son équipe de Nantes. Pour ce rendez-vous important, le technicien français ne se fera pas prier pour tenter de faire un bon résultat, surtout au retour de la trêve internationale et avant le choc Manchester City - PSG en Ligue des Champions. Mais avant cette rencontre, l’ancien coach de Paris (2009-2011), jusqu’à ce que le Qatar débarque pour mettre Carlo Ancelotti, a pris la défense de la bande à Nasser Al-Khelaïfi, en difficulté ces derniers temps. Sachant qu’Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, a sauvagement attaqué le PSG la semaine dernière : « Jusqu'à maintenant, le PSG et City n'ont rien gagné du tout. Rien du tout ! Ni l'un ni l'autre n'ont le moindre titre de Ligue des Champions. C'est ça qui me stimule, leur montrer : “Votre argent de merde, ça ne suffit pas !”. Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à un an ».

« Ici, en France, tous les acteurs ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar »

Un craquage pas du tout validé par Kombouaré. « Je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord avec ces gens. Ici, en France, tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde pro, ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes et qu'on a de la visibilité dans le monde entier, que les stades se remplissent, c'est parce que le PSG a des stars. Avec les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants, les gens viennent et dépensent de l'argent, tant mieux pour le fisc français. Il doit être content, je pense. On préfère voir ces gens aller en Angleterre, en Allemagne ? Non ! Les avoir ici en France, aujourd'hui, c'est une très bonne chose », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de Nantes, qui estime donc que le football français valide les investissements du Qatar au PSG. Pas sûr que Jean-Michel Aulas soit d’accord avec cela du côté de Lyon, sans parler de Marseille, où QSI est rejeté depuis toujours par les supporters de l’OM...