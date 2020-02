PSG : Neymar au Barça, encore un coup de tonnerre !

Dans : PSG.

Le président du FC Barcelone est au coeur d'une polémique énorme et pourrait sauter. Son principal opposant estime déjà que le Barça n'a pas les moyens de piquer Neymar au PSG.

L’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain pourrait-il être lié à l’incroyable crise que connaît depuis 24 heures le FC Barcelone ? La réponse est clairement oui. Car ce mardi, le Barça est toujours secoué par ce que l’on appelle l’affaire l3 Ventures. Cette société a été payée par Josep Maria Bartomeu pour développer des comptes Twitter et Facebook, lesquels ont dénigré des joueurs actuels, dont Lionel Messi, et d’anciens joueurs du FC Barcelone. Le patron du club catalan a beau avoir nié fermement et menacé de procès ceux qui l’accusaient, la Cadena Sera a présenté de nouvelles preuves qui sont accablantes. Et notamment six comptes qui réunissent 175.000 fans sur les réseaux et qui ont clairement pris le partie de dénigrer des joueurs et des personnalités qui comptent dans l'histoire du club.

Principal opposant à Josep Maria Bartomeu, Victor Font a été très clair, si ce scandale se confirme, l’actuel patron du FC Barcelone doit immédiatement démissionner et déclencher des élections. Répondant à la Cadena Ser, le possible futur patron du Barça s’est même projeté dans le futur et a déjà annoncé le probable retour de Xavi sur le banc du FC Barcelone, mais pas celui de Neymar. « Le retour de Neymar ? Le président ne décidera pas seul qui va signer et qui ne ne signera. Cela dit, je pense que le club ne peut pas se permettre le retour de Neymar institutionnellement ou économiquement », a clairement fait savoir Victor Font, conscient que le départ de Neymar pour le PSG lors du mercato 2017 et le procès fait ensuite par la star brésilienne étaient incompatibles avec un éventuel come-back au mercato 2020. A l’heure où l’on parle d’une possible prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, la crise barcelonaise peut visiblement changer radicalement la donne.