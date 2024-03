Rothen cire les pompes du PSG, Dugarry n’en peut plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour sur les ondes de RMC depuis l’année dernière, Christophe Dugarry intervient régulièrement dans l’émission de Jérôme Rothen. Pourtant, les deux consultants sont rarement d’accord, notamment à cause d’un traitement de faveur accordé au Paris Saint-Germain.

Discussions animées pour certains, débats inaudibles pour d’autres… Une chose est sûre, c’est que les chroniqueurs de l’émission « Rothen s’enflamme » se lâchent à l’antenne. Leurs échanges peuvent parfois ressembler à des clashs, surtout lorsque Jérôme Rothen s’oppose à Christophe Dugarry sur certains sujets. Et pour cause, le champion du monde 1998 ne supporte pas le traitement de faveur accordé au Paris Saint-Germain dans le programme.

Dugarry ne comprend pas Rothen

« Mes désaccords avec Jérôme Rothen, c’est pour le show ? Ah non, quand je le bouscule, je le pense, a certifié l’ancien attaquant dans L’Equipe. Nous sommes les opposés ! Je me demande souvent comment on peut avoir une vision si différente du foot. Je trouve qu'il exagère, qu'il est trop dans la posture, au soutien du PSG. Il l'assume mais au bout d'un moment, cela n'a pas de sens, il faut savoir dire les choses. Tes enfants, tu les aimes mais quand ils ne marchent pas droit, il faut leur dire. Si tu es dans le calcul pour avoir une interview ou autre chose, ça dénature tout. »

EdF : Dugarry et Deschamps à l’Euro, c'est la haine https://t.co/mEDsYXQdlo — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2024

De son côté, Christophe Dugarry ne ménage personne. A commencer par l’équipe de France qu’il côtoiera cet été. « Je commenterai l'Euro sur M6, l'été prochain (14 juin-14 juillet), a confirmé celui qui commentait auparavant sur Canal+. J'accompagnerai Xavier Domergue sur les 13 matchs diffusés par la chaîne, dont la finale. La dernière fois que j'ai commenté un grand événement, c'était la Coupe du monde 2006, déjà avec M6 et déjà en Allemagne. L'histoire est belle. Puis, je crois que je n'étais pas trop mauvais au commentaire, j'espère ne pas avoir tout perdu. » Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, régulièrement ciblé par son ex-coéquipier.