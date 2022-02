PSG : Casemiro et le Real s'inclinent devant Lionel Messi

À une semaine de la confrontation aller entre le PSG et le Real Madrid, la pression monte accentuée parfois par des déclarations des acteurs du match. Toutefois, à contre-courant de cela, Casemiro s'est montré élogieux envers Lionel Messi.

Parti cet été en France rejoindre le PSG, Lionel Messi a totalement changé d'environnement et peut sans doute être un peu dépaysé. Cependant, dans une semaine, il va retrouver une habitude qu'il n'aura pas perdu très longtemps : affronter le Real Madrid. Messi et les Merengues c'est une longue histoire, une grande rivalité. L'Argentin a joué 45 fois contre le Real dans sa carrière, marquant 26 fois contre cet adversaire au cours de sa carrière. Autant dire que ce match de Ligue des Champions ne sera pas tout à fait comme un autre pour la Pulga mais également pour ses vieux rivaux madrilènes. Casemiro est l'un d'eux. Depuis 2013, il a souvent croisé le fer avec Messi dans le Clasico mais le Brésilien a aussi eu affaire à Messi en sélection avec sa Seleçao contre l'Albiceleste du septuple Ballon d'Or.

On pourrait donc croire que le milieu brésilien déteste celui qu'il considère avant tout comme un ennemi naturel mais pas du tout. Malgré leurs affrontements passés, il a un immense respect pour la Pulga dont il ne tarit pas d'éloges. Connaissant sa valeur en évoluant dans les mêmes zones que l'Argentin sur le terrain, il est même craintif à l'idée de devoir affronter cet homme qui a tant fait de mal au Real par le passé.

Casemiro: "If you love football you love Messi" 😳 pic.twitter.com/0n2ucFR9Yv