Rodrygo, le joker du Real fait saliver le PSG

Malgré des statistiques en amélioration constante, Rodrygo peine toujours à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Real Madrid.

Dans la capitale espagnole, il n’est pas simple de s’imposer comme un titulaire en attaque, où deux places sur trois sont prises d’office par les indiscutables Vinicius Junior et Karim Benzema. Le troisième larron de l’attaque varie en fonction des matchs et des adversaires pour Carlo Ancelotti, qui a le choix entre Rodrygo, Marco Asensio ou Federico Valverde. Ces derniers mois, les statistiques de Rodrygo sont en nette amélioration, y compris en Ligue des Champions, où le Brésilien s’est avéré précieux et décisif la saison dernière. Cela étant, l’ancien crack du FC Santos ne s’est toujours pas imposé comme un titulaire indiscutable de l’attaque du Real Madrid et cette situation commence à peser sur son moral. A tel point que selon Todo Fichajes, il pourrait demander à quitter le club merengue à l’intersaison. Une aubaine pour certains clubs à l’affût dans ce dossier, à l’instar du Paris Saint-Germain.

Le PSG rêve de Rodrygo au mercato

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, Rodrygo attire la convoitise de plusieurs gros clubs en Premier League, mais pas seulement. Le Paris Saint-Germain est également très intéressé par le feu follet du club madrilène, notamment dans le but de combler un éventuel départ de Lionel Messi ou de Neymar à la fin de la saison. L’état-major du PSG a toujours rêvé de Vinicius Junior mais Nasser Al-Khelaïfi a compris qu’il était pour l’instant impossible de déloger « Vini » du Real Madrid. Raison pour laquelle le champion de France en titre aimerait se rabattre sur Rodrygo et lui confier un rôle de titulaire, ce qu’il n’a pas au Real Madrid, dans l’espoir qu’il explose totalement aux yeux de l’Europe entière. Reste que le champion d’Espagne en titre n’a aucunement l’intention de vendre Rodrygo lors du prochain mercato car même s’il n’est pas encore un membre indiscutable du onze de départ de Carlo Ancelotti, il y aspire clairement à l’avenir. En effet, Rodrygo a tout pour devenir dans les semaines et les mois à venir le troisième attaquant titulaire du Real en compagnie de Vinicius et de Benzema. Dès lors, hors de question pour Madrid de s’en séparer et de le vendre au PSG…