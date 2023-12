PSG ‍: Youssouf Fofana à Paris dans six mois, ça chauffe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est toujours aussi motivé à l’idée de recruter des joueurs français et le prochain sur la liste pourrait s’appeler Youssouf Fofana. En fin de contrat avec Monaco en 2025, le milieu de terrain des Bleus est très apprécié à Paris.

Après avoir recruté Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait poursuivre dans cette direction en 2024. Nasser Al-Khelaïfi estime qu’il est important que les supporters parisiens aient la possibilité de s’identifier aux joueurs qui composent l’effectif et pour cela, quoi de plus logique que de recruter des joueurs de l’Equipe de France. Youssouf Fofana pourrait bien être le prochain sur la liste.

D’après les informations du site TuttoJuve, le PSG est l’un des trois clubs les plus chauds pour recruter le milieu de terrain de l’AS Monaco, dont le contrat en Principauté expire dans un an et demi, soit en juin 2025. La Juventus Turin et Manchester United sont également très intéressés par l’ancien milieu de terrain de Strasbourg, qui va maintenant devoir se poser afin de choisir son futur club. Il sera également crucial que les courtisans de Youssouf Fofana trouvent un accord avec la direction de l’ASM, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

Le PSG dans une bataille à trois pour Youssouf Fofana

Le média italien n’est d’ailleurs pas en mesure de dévoiler le prix auquel Monaco souhaite vendre Fofana. Nul doute que les dirigeants du club monégasque viseront haut alors que l’Euro se profile à la fin de la saison, une compétition que Youssouf Fofana a de très grandes chances de disputer avec l’Equipe de France de Didier Deschamps. En dessous de la barre des 30 millions d’euros, il n’y aura sans doute même pas de discussions pour l’ASM, qui espère profiter de l’engouement suscitée par les performances de son milieu de terrain afin de faire grimper les enchères. Le PSG se tient prêt, bien décidé à recruter un joueur de plus de l’Equipe de France lors du prochain mercato estival.